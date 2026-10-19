Por administración fraudulenta

Desestimaron la probation de Matías Morla por las marcas de Maradona y confirmaron la elevación a juicio

Los jueces no hicieron a la solicitud de suspensión del debate en favor de Morla, Rita Mabel Maradona, Claudia Nora Maradona, Maximiliano Pomargo y Sergio Garmendia.