El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 17 de la Ciudad de Buenos Aires rechazó este lunes el pedido de probation del abogado y ex apoderado de las marcas de Diego Armando Maradona, Matías Morla, y confirmó la realización del juicio por el delito de defraudación por administración fraudulenta.
Desestimaron la probation de Matías Morla por las marcas de Maradona y confirmaron la elevación a juicio
Los jueces no hicieron a la solicitud de suspensión del debate en favor de Morla, Rita Mabel Maradona, Claudia Nora Maradona, Maximiliano Pomargo y Sergio Garmendia.
Según sostiene el escrito, los jueces no hicieron a la solicitud de suspensión del debate en favor de Morla, Rita Mabel Maradona, Claudia Nora Maradona, Maximiliano Pomargo y Sergio Garmendia.
El letrado había ofrecido una suma de $150 millones, en cinco cuotas de $25 millones, a cambio de llevar a cabo trabajos comunitarios y suspender el proceso en su contra.
La postura de los herederos
Los abogados de Dalma, Gianinna, Jana, Diego Junior y Dieguito Fernandito solicitaron la desestimación del pedido, mientras que las defensas de los acusados brindaron la posibilidad de distintas cifras de dinero para la aceptación de la probation.
"Por un lado, como dato concluyente, las propuestas no contienen ninguna medida destinada a abordar la situación de los activos societarios y marcarios cuya explotación se encuentra cuestionada", sostiene el documento.
"Y, por el otro -agrega-, los montos propuestos no guardan, en las circunstancias particulares de cada caso, una relación razonable con las posibilidades económicas objetivamente verificables de los imputados ni con la entidad y características del perjuicio que constituye el objeto de la acusación".
"La consideración conjunta de ambos aspectos impide concluir que los imputados hayan formulado una propuesta seria y razonable de hacerse cargo del daño 'en la medida de lo posible', en los términos exigidos por el artículo 76 bis del Código Penal", agrega la resolución del TOC 17.
El manejo de las marcas
Morla ejerció la presidencia de Sattvica S.A. hasta septiembre de 2022, pero en febrero de 2021 la Justicia lo intimó para que transfiera el manejo de los derechos de imagen del campeón del Mundo en México 1986 a los herederos.
Pomargo fue el director suplente, cargo al que renunció poco tiempo después de la dimisión del abogado, a la vez que las empresas fueron cedidas a Claudia y Rita Maradona.
Morla, Pomargo y Garmendia se encuentran acusados en calidad de coautores por el delito de defraudación y administración fraudulenta (artículos 45 y 173, inciso 7° del Código Penal y artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación).
Por su parte, las dos hermanas del ex jugador de Boca y Sandra Iampolsky están imputadas como partícipes necesarias en el mismo ilícito.