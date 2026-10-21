Fallo judicial en Chubut

Insultó a una vecina en Facebook y deberá pagarle $2,45 millones por daño moral

La Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn confirmó la condena contra una comerciante que acusó a otra mujer de robarle dinero y difundió sus datos personales en redes sociales. Además de la indemnización, deberá publicar una rectificación durante 15 días.