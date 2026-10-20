Justicia santafesina

Tras el sobreseimiento, el MPA apeló el pase a Familia de la causa por el tiroteo escolar

La Fiscalía cuestiona que el control de las medidas de protección y las diligencias pendientes queden fuera del fuero penal. El sobreseimiento del adolescente, que tenía 15 años al momento del hecho, no fue impugnado.