Esta semana y después de varios trascendidos, es importante informar y llevar tranquilidad a la comunidad sobre lo sucedido. Tras averiguaciones por parte de este medio, se pudo saber que un alumno de tercer año del nivel secundario publicó una fotografía, que se había tomado tiempo atrás ,en una de sus redes sociales. Aparentemente en la imagen se podía observar un arma y esto llegó a oído de los directivos.
Una publicación en redes derivó en un operativo policial con un alumno de la escuela Moreno de San Cristóbal
La policía debió intervenir ante un episodio que ocurrió con un alumno fuera del establecimiento escolar, pero que alertó a las autoridades por el trágico hecho que ocurrió el pasado 30 de marzo.
La comunidad educativa sigue viviendo momentos de angustia por lo que tuvieron que vivir y las cicatrices aun están abiertas, por eso no se entiende la actitud de este adolescente de 16 años.
La institución al tomar conocimiento de la publicación de esa foto, difundida fuera del ámbito escolar y dentro de un circuito de carácter privado, decidió activar los protocolos establecidos y comunicar a la policía local sobre el hecho.
Las actuaciones policiales se realizaron fuera del ámbito escolar, incluyeron allanamientos en la vivienda del joven y concluyó, hasta el momento, con el secuestro de distintos elementos como celular y un arma de fuego sin municiones.
Determinaciones del establecimiento escolar
El equipo directivo decidió priorizar el cuidado de los alumnos y transmitir información verídica a sus familias sobre lo sucedido fuera de la escuela.
"La información fue abordada por la institución con la debida reserva, prudencia y responsabilidad, procurando evitar la exposición innecesaria de los estudiantes y preservar la tranquilidad de toda la comunidad educativa. Consideramos fundamental transmitirles que la escuela actuó ante el conocimiento de una publicación externa, no ante un hecho ocurrido dentro de la institución, y que las medidas adoptadas respondieron exclusivamente al deber de cuidado y a la responsabilidad que corresponde asumir ante situaciones que pudieran involucrar a nuestros estudiantes", expresa un fragmento del mensaje que le enviaron a los padres.
Por lo tanto, las clases continúan con normalidad y en sus horarios habituales.
El recuerdo de Ian y las heridas que no se cerrarán
El lunes 30 de marzo por la mañana, la ciudad de San Cristóbal se tiño de negro cuando un joven de 15 años ingresó armado a la escuela N° 40 "Mariano Moreno", realizó varios disparos en el patio interno y, lamentablemente, mató a un adolescente de 13 años. Ese chico era Ian Cabrera que hacía tres semanas había comenzado a cursar su primer año, quien producto del impacto del arma de fuego falleció en el instante.
La escuela y la ciudad quedaron atravesadas por el dolor y por eso cuando ocurre algo en la institución se genera muchísima preocupación y momentos de angustia.