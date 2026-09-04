El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, aseguró que el gobierno provincial continuará acompañando a la comunidad educativa de la Escuela Nº 40 “Mariano Moreno” de la ciudad de San Cristóbal, luego del episodio ocurrido este jueves, cuando el estallido de un neumático de un camión que circulaba por la Ruta Provincial Nº 2 provocó una situación de pánico entre los estudiantes.
Goity sobre el nuevo episodio de San Cristóbal: “Es un retroceso, pero seguiremos trabajando”
El ministro de Educación de Santa Fe se refirió a lo ocurrido en la escuela Mariano Moreno, donde estudiantes resultaron lesionados luego de que un fuerte estruendo provocara un susto entre los alumnos. Advirtió que el proceso de recuperación tras la tragedia de marzo “va a llevar tiempo”.
El hecho volvió a generar temor en una institución que todavía atraviesa las consecuencias de la tragedia ocurrida el 30 de marzo, cuando un adolescente ingresó armado al establecimiento y mató a otro estudiante. Para Goity, lo ocurrido esta semana significó “un retroceso” en un proceso de recuperación que se venía desarrollando desde entonces.
“Fue un hecho fortuito en cuanto al reventón de un neumático de un camión que pasaba por la Ruta 2. Esa ruta está a 70 metros de la escuela, pero ese hecho fortuito impactó sobre algo que efectivamente estamos atravesando”, explicó el funcionario este viernes por la mañana, durante el acto de asunción del nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Diego Maciel.
Según relató, tras escuchar la fuerte detonación, algunos estudiantes reaccionaron arrojándose desde el primer piso. Hubo alumnos lesionados y el turno de la escuela secundaria debió suspender sus actividades, aunque el resto de la institución continuó funcionando durante la tarde.
“Con el resto del alumnado, se pudo hacer la evacuación correctamente. La verdad que funcionaron todos los dispositivos”, destacó Goity.
“No va a ser sencillo”
El ministro aseguró que desde la tragedia de marzo “estamos acompañando a la comunidad educativa de la escuela de San Cristóbal”, afirmó. Y añadió: “Estamos trabajando y seguimos trabajando con equipos de acompañamiento y contención psicológica que nunca se dejaron de hacer desde que pasó el episodio hasta hoy”.
Para Goity, la reacción de los estudiantes frente al nuevo estruendo debe analizarse en el marco del proceso traumático que atraviesa la comunidad. “Esto no va a ser sencillo, esto va a llevar tiempo, y estamos trabajando”, sostuvo.
En ese sentido, reivindicó el rol de la propia institución y de los estudiantes para atravesar la situación. “No me voy a cansar de decirlo: es la capacidad de resiliencia que tiene esa institución, el equipo directivo, que tiene una gran capacidad de intervención y trabajo, los estudiantes, a partir del centro de estudiantes, que hacen mucho trabajo, y todos los equipos para hacer un acompañamiento”, señaló.
“Hace 5 meses nomás nosotros. Tendemos, parece, a olvidarnos y perdemos la perspectiva: 5 meses es nada en un proceso tan traumático como el que nos tocó vivir”, planteó.
El funcionario reconoció que el nuevo episodio significó un retroceso respecto del trabajo que se venía realizando. “Fíjese que, lamentablemente, fue en el mismo horario de lo que pasó en marzo y tuvo características similares. Entonces, habíamos dado un montón de pasos para regularizar la situación o para avanzar en la escuela. Bueno, esto implica un retroceso, claramente, es un retroceso”, admitió.
Sin embargo, descartó que la situación implique una interrupción prolongada de las clases. “No, al contrario. Se suspendieron las clases del turno secundario, pero ya en la tarde el resto de la institución funcionaba normalmente, con la normalidad que sabemos que es la que podemos tener”, explicó.
Alumnos heridos
Goity también informó sobre el estado de salud de los estudiantes afectados. “Por suerte, no pasó. Hubo heridos, pero no de gravedad”, afirmó. Precisó que una estudiante permanece internada en Rafaela con una fractura y evoluciona favorablemente; otro alumno sufrió contusiones y una quebradura, también con evolución favorable, mientras que otra estudiante tuvo un fuerte golpe en la espalda y se encuentra en recuperación.
Finalmente, el ministro insistió en que el acompañamiento deberá sostenerse sin apurar los tiempos de recuperación. “Seguiremos trabajando como lo estamos haciendo desde el primer día y como lo vamos a seguir haciendo durante mucho tiempo”, dijo. Y concluyó: “No hay que forzar situaciones ante un hecho tan conmovedor y tan terrible como el que nos toca”.