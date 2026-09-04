Pánico y heridos

Goity sobre el nuevo episodio de San Cristóbal: “Es un retroceso, pero seguiremos trabajando”

El ministro de Educación de Santa Fe se refirió a lo ocurrido en la escuela Mariano Moreno, donde estudiantes resultaron lesionados luego de que un fuerte estruendo provocara un susto entre los alumnos. Advirtió que el proceso de recuperación tras la tragedia de marzo “va a llevar tiempo”.