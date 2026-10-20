Medidas de protección vigentes

Sobreseyeron al adolescente por el ataque armado en la escuela de San Cristóbal

El juez José Boaglio cerró la persecución penal porque el joven tenía 15 años al momento del hecho y había vencido el plazo legal. El régimen de protección continuará vigente, bajo control de los organismos de Niñez y del fuero de Familia.