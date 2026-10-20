Tribunales de Santa Fe

Crimen de “Pelusa” Farías: el jurado halló culpable de homicidio criminis causa a Augusto Monzón

Si bien resta la audiencia de cesura, en la que el juez deberá imponer la pena, este delito sólo contempla una posibilidad: la prisión perpetua. La familia de la víctima celebró con abrazos y lágrimas el fallo.