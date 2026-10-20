Juicio por jurados

Crimen del "Pelusa" Farías: la precaria situación financiera del prestamista acusado de homicidio

El análisis del teléfono celular que utilizaba Augusto Monzón dejó al descubierto que los días previos al hecho acumulaba deudas que no podía pagar y estaba preocupado por su “negocio”.