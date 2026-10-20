PDI y Asuntos Internos

Allanamientos en Santa Fe por una causa sobre comercialización irregular de armas de fuego

La PDI realizó cuatro procedimientos durante la mañana del martes, con intervención de la Delegación de Asuntos Internos. Los operativos permitieron secuestrar un arma de fuego, teléfonos celulares y otros elementos de interés para una investigación que conduce el fiscal Ignacio Orio. Se trasladó a sede policial a una mujer en estado de libertad