La Policía de Investigaciones (PDI), junto con personal de la Delegación de Asuntos Internos, realizó durante la mañana del martes cuatro allanamientos en la ciudad de Santa Fe, en el marco de una causa judicial que investiga la presunta entrega indebida y comercialización irregular de armas de fuego.
Allanamientos en Santa Fe por una causa sobre comercialización irregular de armas de fuego
La PDI realizó cuatro procedimientos durante la mañana del martes, con intervención de la Delegación de Asuntos Internos. Los operativos permitieron secuestrar un arma de fuego, teléfonos celulares y otros elementos de interés para una investigación que conduce el fiscal Ignacio Orio. Se trasladó a sede policial a una mujer en estado de libertad
Los procedimientos fueron autorizados por el juez Luis Octavio Silva y se concretaron en distintos domicilios, entre ellos propiedades ubicadas en avenida General Paz al 4800 y pasaje Cervantes al 3900.
La investigación se encuentra a cargo del fiscal Ignacio Orio y está registrada bajo el legajo de actuaciones del MPA.
Como resultado de las medidas, los investigadores secuestraron un arma de fuego, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para el avance de la causa. Además, una mujer fue trasladada a sede policial para cumplimentar las actuaciones correspondientes, aunque permaneció en estado de libertad.
Elementos secuestrados
Los allanamientos fueron ejecutados por efectivos de la Sección de Delitos Informáticos de la PDI, con la participación de agentes de la Delegación de Asuntos Internos.
Las medidas se realizaron de manera simultánea y estuvieron orientadas a reunir pruebas vinculadas con la presunta entrega indebida de armas de fuego y su eventual comercialización por fuera de los canales legales.
Durante las requisas, el personal interviniente incautó un arma de fuego y dispositivos de telefonía celular. También fueron recogidos otros elementos que podrían aportar información relevante para esclarecer los hechos investigados.
En sede policial
En el marco del operativo, una mujer fue trasladada a una dependencia policial. Según la información oficial, quedó en estado de libertad, por lo que no se informó sobre una detención en relación con el procedimiento.
Ahora, los elementos secuestrados deberán ser analizados para determinar si aportan datos sobre la operatoria investigada, las posibles responsabilidades y las circunstancias en las que se habría producido la entrega o comercialización irregular de armas.
La causa continúa bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación, con intervención del fiscal Ignacio Orio.