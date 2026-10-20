Una alumna de 13 años de una escuela pública del barrio porteño de Flores fue atropellada por una formación del tren Sarmiento el 22 de septiembre, en el paso a nivel de la calle Condarco.
Una adolescente de 13 años fue atropellada por el tren Sarmiento en Flores
La estudiante sufrió una fractura de pelvis y permanece estable, aunque deberá afrontar una recuperación prolongada. Tras el accidente en el paso a nivel de la calle Condarco, docentes y vecinos reclamaron mayor presencia de personal y cambios en el acceso peatonal. Desde Trenes Argentinos afirmaron que los sistemas de seguridad funcionaban correctamente.
La adolescente debió ser operada por una fractura de pelvis, se encuentra estable y fuera de peligro. El episodio reactivó los reclamos de docentes y vecinos por las condiciones de seguridad de un cruce utilizado diariamente por estudiantes de distintos establecimientos educativos.
Un cruce ferroviario que preocupa a la comunidad educativa
El accidente ocurrió cerca del horario de salida de los alumnos del colegio N.º 9 de 12.º “Justo J. Urquiza”. La cercanía entre las vías y los edificios de la zona dificulta, según los testimonios recogidos, la visibilidad de las formaciones que se aproximan al paso peatonal.
Segundo Gelos, profesor de inglés de la institución, sostuvo que la presencia de personal encargado de vigilar el cruce resulta necesaria para prevenir nuevos episodios. El docente recordó que años atrás había entre tres y cuatro guardabarreras en el sector, mientras que, según su relato, en el último tiempo la cobertura se redujo y dejó de ser habitual durante los horarios de mayor circulación escolar.
El reclamo no se limita a la incorporación de personal ferroviario. Los docentes también plantean modificar el laberinto peatonal, que consideran demasiado próximo a las vías y con un diseño que obliga a acercarse para comprobar si viene un tren. La propuesta apunta a mejorar la distancia de resguardo y las condiciones para observar ambos sentidos de circulación.
La preocupación se explica, además, por el movimiento cotidiano del lugar. En las inmediaciones funcionan varios establecimientos educativos y el colegio al que asiste la adolescente tiene una matrícula de alrededor de 1.200 alumnos, de acuerdo con los datos aportados por Gelos.
El profesor relató que se enteró del accidente cuando escuchó a estudiantes que alertaban sobre lo ocurrido. Después de dar aviso a las autoridades escolares, llamó al servicio de emergencias y al 911. Una secretaria de la institución asistió a la adolescente mientras aguardaban la llegada de la ambulancia.
Según el testimonio del docente publicado por Clarín, la asistencia médica demoró aproximadamente media hora. Otros integrantes de la escuela también intervinieron para colaborar en el lugar.
Tras el hecho, docentes comenzaron a organizarse para presentar una nota y reunir firmas con el objetivo de solicitar medidas preventivas. Entre los pedidos figuran la presencia de guardabarreras durante los horarios de circulación ferroviaria y escolar, además de mejoras en el acceso peatonal. También buscan plantear ante las autoridades porteñas cuestiones relacionadas con la seguridad del entorno.
Qué explicó Trenes Argentinos sobre el accidente
La Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) dio su versión del episodio ante la consulta de Clarín. Según la empresa, el hecho ocurrió a las 18.10, cuando la adolescente ingresó en la zona operativa después del paso de una formación que circulaba en sentido ascendente y fue embestida por otro tren que avanzaba en dirección contraria.
La operadora aseguró que las barreras del cruce vehicular y las señales luminosas y sonoras estaban activas y funcionaban correctamente al momento del accidente. También indicó que el paso peatonal contaba con el laberinto reglamentario y las señales de advertencia exigidas para este tipo de instalaciones.
En relación con el pedido de incorporar personal permanente, SOFSE sostuvo que los cruces que cuentan con los dispositivos de seguridad previstos por la normativa y que funcionan de manera adecuada no requieren la presencia continua de banderilleros.
La empresa explicó que estos trabajadores cumplen una función específica cuando se registran fallas en los mecanismos de las barreras y es necesario garantizar el paso seguro de las formaciones.
Las explicaciones oficiales no conformaron el reclamo de la comunidad educativa, que insiste en que las características particulares del cruce y la cantidad de peatones que lo utilizan justifican revisar las medidas de prevención. Para los docentes, el objetivo es evitar que una situación similar vuelva a repetirse en un punto de circulación frecuente de niños y adolescentes.