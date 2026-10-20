Seguridad ferroviaria

Una adolescente de 13 años fue atropellada por el tren Sarmiento en Flores

La estudiante sufrió una fractura de pelvis y permanece estable, aunque deberá afrontar una recuperación prolongada. Tras el accidente en el paso a nivel de la calle Condarco, docentes y vecinos reclamaron mayor presencia de personal y cambios en el acceso peatonal. Desde Trenes Argentinos afirmaron que los sistemas de seguridad funcionaban correctamente.