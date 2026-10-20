Un camión que transportaba fertilizantes protagonizó un impactante accidente en el camino de las Altas Cumbres, en Córdoba. El acoplado volcó en plena curva y terminó sobre la calzada, mientras otro vehículo de carga circulaba en sentido contrario. Pese a la peligrosa maniobra, no hubo heridos.
Un camión perdió el acoplado en una curva de las Altas Cumbres y el accidente quedó filmado
El vehículo transportaba fertilizantes y era conducido por un hombre de 32 años. El remolque terminó volcado sobre la calzada, pero no hubo heridos.
El episodio ocurrió este lunes por la tarde sobre la ruta provincial E-34, a la altura del kilómetro 36, en el tramo conocido como Camino de las Altas Cumbres.
Según informaron fuentes policiales, el camión era conducido por un hombre de 32 años y trasladaba fertilizantes. Al atravesar una curva, el acoplado perdió estabilidad y volcó hacia la banquina de su carril.
La situación quedó registrada en un video filmado desde otro vehículo que circulaba por la zona. En las imágenes se observa cómo el remolque se vuelca mientras un segundo camión avanza por la mano contraria.
El acoplado quedó volcado sobre la ruta
Tras el vuelco, el remolque quedó dado vuelta sobre la carpeta asfáltica, en un sector de montaña donde las curvas requieren especial precaución por parte de los conductores.
La maniobra generó una situación de riesgo para quienes transitaban por el camino en ese momento, especialmente por la presencia de otro camión que circulaba en sentido contrario.
No hubo víctimas
A pesar de la espectacularidad del accidente, no se registraron víctimas. El conductor, de 32 años, transportaba fertilizantes cuando se produjo el incidente.
El video permitió observar la secuencia del vuelco y dimensionar el peligro que representó la pérdida de control del acoplado en plena curva.