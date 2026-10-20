Un chico de 11 años murió luego de ser atropellado por una camioneta Renault Duster en la Ruta Nacional 119, cerca de Curuzú Cuatiá, en la provincia de Corrientes. El accidente ocurrió el domingo por la tarde, en las inmediaciones del puente La Difunta Correa, mientras el menor compartía una jornada de pesca con su familia.
Un nene de 11 años murió tras ser atropellado mientras pescaba en Corrientes
El hecho ocurrió el domingo por la tarde cerca de Curuzú Cuatiá. El menor fue trasladado de urgencia a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento, mientras se investigan las circunstancias del episodio.
Tras el impacto, el nene fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona, donde falleció a causa de las graves lesiones sufridas. Las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjo el hecho.
Cómo ocurrió el accidente
El episodio tuvo lugar a la altura del kilómetro 47,5 de la Ruta Nacional 119, en jurisdicción de Curuzú Cuatiá. Según la información difundida por medios locales, la camioneta involucrada era una Renault Duster conducida por una mujer.
De acuerdo con los datos policiales, el vehículo circulaba en sentido norte-sur cuando atropelló al menor, aunque todavía no se establecieron las causas del accidente ni qué ocurrió en los instantes previos al impacto.
El traslado al hospital
Después de ser embestido, el chico quedó inconsciente y sufrió heridas de gravedad. Una ambulancia lo trasladó al Hospital Fernando Irastorza, de Curuzú Cuatiá, donde el personal médico intentó asistirlo.
Sin embargo, pese a la atención recibida, el menor murió como consecuencia de las lesiones. El desenlace se confirmó horas después del accidente.
Investigan las causas
Tras el hecho, efectivos policiales y peritos trabajaron en el lugar para relevar información y reconstruir cómo se produjo el atropello.
La investigación continúa bajo la intervención de las autoridades competentes. Hasta el momento, no se difundieron precisiones sobre las circunstancias que provocaron el accidente ni se informó oficialmente si se adoptaron medidas judiciales contra la conductora de la camioneta.