Un nene de 5 años murió este viernes en el departamento de Junín, en Mendoza, luego de caer de la caja de una camioneta y ser atropellado por el mismo vehículo, que conducía su padre. El hecho ocurrió en una chacra y las circunstancias del episodio son investigadas por las autoridades.
Murió un nene de 5 años tras caer de la camioneta que manejaba su padre en Mendoza
El hecho ocurrió en una chacra del departamento de Junín, cuando el vehículo realizaba una maniobra marcha atrás. La Policía Científica intervino para determinar cómo se produjo el accidente.
Cómo ocurrió el accidente
El episodio tuvo lugar en una propiedad rural situada en inmediaciones de las calles Martínez y Sud Alto Verde. De acuerdo con las primeras averiguaciones, el padre del menor, de 28 años, conducía una camioneta Peugeot 504 y comenzó a realizar una maniobra marcha atrás.
Por motivos que todavía no fueron determinados, el chico cayó de la caja del vehículo y fue atropellado por la propia camioneta, según informó el medio mendocino Mendoza Post.
El traslado al hospital
A las 18.38, un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre el atropellamiento de un menor. Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, fueron informados de que el nene ya había sido trasladado en un vehículo particular al Hospital Regional Dr. Alfredo Ítalo Perrupato.
En el centro de salud, el médico de guardia examinó al chico y constató su fallecimiento.
Investigan las circunstancias del hecho
Tras lo ocurrido, intervino el ayudante fiscal de turno, que dispuso las actuaciones correspondientes para esclarecer el episodio.
Además, se ordenó la participación de la Policía Científica, que trabajará en la recolección de elementos para determinar cómo se produjo el accidente y en qué circunstancias el nene cayó de la camioneta.
Por el momento, la investigación busca establecer la secuencia exacta de los hechos.