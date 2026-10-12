Una nueva tragedia vial sacudió el norte de la provincia de Santa Fe durante la noche del domingo. Un choque entre una camioneta y una motocicleta sobre la Ruta Nacional 11, en jurisdicción de Florencia, dejó como saldo tres personas fallecidas: un joven de 27 años, una mujer y un bebé cuyas identidades todavía no habían sido establecidas en el reporte oficial.
Un joven, una mujer y un bebé murieron tras el choque entre una camioneta y una moto en Florencia
El siniestro ocurrió durante la noche del domingo, a la altura del kilómetro 923,200 de la Ruta Nacional 11. Una camioneta Chevrolet S-10 que circulaba hacia el sur colisionó con una motocicleta Mondial en la que viajaban Carlos Aguirre, de 27 años, una mujer y un bebé. Los tres ocupantes de la moto fallecieron, mientras que el conductor de la camioneta y su acompañante resultaron heridos.
La víctima identificada fue Carlos Andrés Aguirre, de 27 años, quien conducía una motocicleta Mondial de 110 centímetros cúbicos. Con él viajaban una mujer y un bebé, que también perdieron la vida como consecuencia del impacto.
El otro vehículo involucrado fue una camioneta Chevrolet S-10 blanca, conducida por Miguel Ángel Lorenzo, de 57 años, quien viajaba acompañado por Marta Vera, de 59. Ambos sufrieron lesiones y fueron trasladados al SAMCO de Florencia para recibir atención médica. No se precisó la gravedad de sus heridas.
El accidente ocurrió en el kilómetro 923,200 de la ruta, en un tramo donde, según el relevamiento policial, la calzada presentaba buen estado de conservación y contaba con demarcación horizontal. El choque se produjo durante la noche, una circunstancia que también quedó consignada en el informe pericial.
Un choque frontal
Los primeros datos incorporados a la investigación indican que la camioneta Chevrolet S-10 circulaba en sentido norte-sur, mientras que la motocicleta lo hacía en dirección contraria, de sur a norte. Por motivos que todavía deberán establecerse, ambos rodados colisionaron violentamente de frente.
La secuencia posterior al impacto dejó una escena de extrema gravedad. La motocicleta terminó más allá del talud ubicado sobre el sector este de la ruta, con su frente orientado hacia el noroeste. La camioneta, por su parte, quedó volcada sobre su lateral derecho, dentro de una zanja situada en ese mismo sector.
Las tres víctimas fatales se encontraban más allá del talud este cuando arribó el personal de la División Científico Forense de la Policía de Investigaciones (PDI). Los dos ocupantes de la camioneta, en tanto, ya habían sido trasladados al centro de salud de Florencia.
No está claro todavía cuál fue la maniobra que desencadenó la colisión ni permite determinar responsabilidades. Esos aspectos forman parte de las cuestiones que deberán esclarecerse a partir de los rastros relevados y de las demás medidas investigativas.
Peritajes de la PDI
En el lugar el subjefe de la Comisaría IX de la Unidad Regional IX, requirió la presencia de la División Científico Forense de Las Toscas ante la magnitud del siniestro y la existencia de víctimas fatales y lesionadas.
Los agentes especializados realizaron el relevamiento de la escena y tomaron fotografías de los vehículos, sus posiciones finales y otros elementos de interés para la investigación.
Las actuaciones se desarrollaron en presencia de testigos civiles. También intervino personal de distintas dependencias policiales de la región, mientras se llevaban adelante las tareas de rigor y se ordenaban las medidas correspondientes para documentar el hecho.
La causa fue caratulada como “Triple homicidio y lesiones culposas en accidente de tránsito” y quedó bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Las Toscas.
La investigación deberá reconstruir la mecánica del choque entre los dos vehículos, establecer las circunstancias en las que se produjo el impacto y determinar las eventuales responsabilidades penales.