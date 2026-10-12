Tragedia en ruta 11

Un joven, una mujer y un bebé murieron tras el choque entre una camioneta y una moto en Florencia

El siniestro ocurrió durante la noche del domingo, a la altura del kilómetro 923,200 de la Ruta Nacional 11. Una camioneta Chevrolet S-10 que circulaba hacia el sur colisionó con una motocicleta Mondial en la que viajaban Carlos Aguirre, de 27 años, una mujer y un bebé. Los tres ocupantes de la moto fallecieron, mientras que el conductor de la camioneta y su acompañante resultaron heridos.