Rápida intervención

Policías rescatan a un hombre en crisis en el Puente Colgante

Un llamado al 911 alertó durante la mañana sobre una situación crítica en el Puente Colgante protagonizada por un hombre que presuntamente intentaba atentar contra su vida. Efectivos del Comando Radioeléctrico de la Costa acudieron al lugar, lograron asistirlo y resguardar su integridad hasta la llegada de una ambulancia del SIES 107, que lo trasladó al Hospital Cullen.