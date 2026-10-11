Un llamado al sistema de emergencias 911 puso en marcha un operativo de asistencia durante la mañana en el Puente Colgante de Santa Fe. Un hombre de 37 años atravesaba una situación de extrema vulnerabilidad y, según el alerta recibido, presuntamente intentaba atentar contra su vida.
Policías rescatan a un hombre en crisis en el Puente Colgante
Un llamado al 911 alertó durante la mañana sobre una situación crítica en el Puente Colgante protagonizada por un hombre que presuntamente intentaba atentar contra su vida. Efectivos del Comando Radioeléctrico de la Costa acudieron al lugar, lograron asistirlo y resguardar su integridad hasta la llegada de una ambulancia del SIES 107, que lo trasladó al Hospital Cullen.
Personal del Comando Radioeléctrico de la Costa acudió al lugar y logró intervenir antes de la llegada de los servicios sanitarios. Los efectivos consiguieron resguardar al hombre y permanecieron junto a él hasta que arribó una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107).
Tras recibir las primeras atenciones, el hombre fue trasladado al Hospital José María Cullen para una evaluación médica y una asistencia más completa.
La intervención permitió activar una respuesta inmediata ante una situación crítica. Por el momento, no trascendieron otros detalles sobre las circunstancias que llevaron al hombre hasta el puente.