Tribunales de Santa Fe

Disputa por una vivienda y amenazas: liberaron al ex convicto Facundo Castro y su pareja

La fiscalía atribuye a ambos haber intimidado a una mujer de Santo Tomé para reclamarle un inmueble. La defensa planteó que el conflicto se originó en su ocupación y cuestionó la existencia de riesgos que justificaran la prisión preventiva. El juez Luis Octavio Silva les impuso restricciones de acercamiento y circulación.