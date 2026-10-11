Santa Fe

Un adolescente fue baleado tras un hecho de amenazas y violencia de género

El episodio ocurrió el sábado por la noche y tuvo dos escenarios separados por unos 80 metros. Según la denuncia, un hombre de 24 años amenazó con un arma de fuego a su expareja, efectuó un disparo al aire y luego se dirigió a otra vivienda, donde hirió de bala a un jovencito de 17 años. El adolescente fue trasladado al Hospital Iturraspe, recibió atención médica y posteriormente fue dado de alta.