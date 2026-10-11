Violencia digital

Investigan a cuatro estudiantes de Ituzaingó por crear imágenes falsas de compañeras desnudas con IA

La denuncia apunta a alumnos de una escuela secundaria bonaerense que habrían utilizado inteligencia artificial para manipular fotografías de sus compañeras y difundirlas por internet. La Justicia busca determinar el alcance de los hechos y si hubo una presunta comercialización del material.