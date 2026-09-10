Responsabilidad penal adolescente

Advierten por el daño que provocan las imágenes creadas con IA entre adolescentes

El fiscal de la Uferpa Santa Fe, Francisco Cecchini, señaló que ya existen distintas denuncias vinculadas con la generación y difusión de imágenes manipuladas digitalmente. Remarcó que, aunque algunas de estas conductas no están específicamente tipificadas, sus consecuencias pueden derivar en otras figuras penales.