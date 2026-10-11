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Nueve detenidos en seis allanamientos por microtráfico en Santa Fe

Siete hombres y dos mujeres fueron detenidos durante una serie de procedimientos realizados por la Policía de Investigaciones en distintos sectores de la capital provincial. Los agentes secuestraron 271 gramos de cocaína, distribuidos en trozos compactos y 647 envoltorios preparados para la venta al menudeo, además de marihuana, dinero en efectivo y elementos de interés para la causa.

Material probatorio secuestrado durante los allanamientos. Foto: Gentileza Material probatorio secuestrado durante los allanamientos. Foto: Gentileza
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Siete hombres y dos mujeres fueron detenidos durante una serie de procedimientos realizados por la Policía de Investigaciones (PDI) en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe. Los operativos permitieron secuestrar cocaína fraccionada para la venta al menudeo, marihuana, dinero en efectivo y diversos elementos que serán analizados en el marco de la investigación.

Las medidas fueron solicitadas por la fiscal Luciana Escobar Cello, integrante de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y ejecutadas por agentes de la División Microtráfico de la Región 1 de la PDI.

El resultado fue nueve personas detenidas y el secuestro de una cantidad de estupefacientes que, por su presentación en envoltorios individuales, será materia de análisis dentro de la causa.

Seis domicilios bajo la lupa

Los procedimientos se desplegaron en seis viviendas distribuidas en diferentes puntos de la capital provincial. Los investigadores llegaron hasta inmuebles ubicados en calle San Valdivieso, entre Patricias Argentinas y avenida Santa Fe; Ceferino Namuncurá al 7100; Sarsotti, entre Diagonal Abipones y Mocovíes; y distintos sectores de calle Formosa, entre ellos la altura del 7200 y el tramo comprendido entre Los Negruchos y Bartolomé de las Casas.

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El sexto allanamiento se concretó en una vivienda situada sobre la margen sur de un pasillo ubicado en las vías del exferrocarril Mitre.

En esos lugares, los agentes secuestraron 271 gramos de cocaína, distribuidos en trozos compactos y en 647 envoltorios de papel satinado. Esta última modalidad de fraccionamiento constituye uno de los elementos relevantes del procedimiento, en el contexto de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes al menudeo.

El operativo también permitió incautar una planta de marihuana y otros 41,4 gramos de esa sustancia. Los nueve detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales, mientras se avanza con las actuaciones correspondientes.

Celulares, una balanza y dinero

Además de las drogas, el personal de la PDI secuestró cuatro cartuchos calibre 28, teléfonos celulares, una notebook y una cámara de seguridad. También incautó una balanza de precisión, recortes de papel satinado y nylon, y dinero en efectivo.

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El conjunto de elementos será de interés para establecer las características de la actividad investigada y determinar si existen conexiones entre los domicilios allanados. Los dispositivos electrónicos, en particular, podrían aportar información relevante para reconstruir posibles contactos y movimientos vinculados con la presunta comercialización.

La investigación quedó en manos de la fiscal Luciana Escobar Cello, quien había solicitado las medidas judiciales que dieron lugar a los seis procedimientos. Por el momento, la información oficial difundida no precisa las identidades de las nueve personas detenidas ni detalla la situación procesal individual de cada una.

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