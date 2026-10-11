Narcos barriales

Nueve detenidos en seis allanamientos por microtráfico en Santa Fe

Siete hombres y dos mujeres fueron detenidos durante una serie de procedimientos realizados por la Policía de Investigaciones en distintos sectores de la capital provincial. Los agentes secuestraron 271 gramos de cocaína, distribuidos en trozos compactos y 647 envoltorios preparados para la venta al menudeo, además de marihuana, dinero en efectivo y elementos de interés para la causa.