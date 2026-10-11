Clínica de Ramos Mejía

Fue a aplicarse ácido hialurónico y le habrían colocado silicona: condenaron a una médica

La mujer había concurrido a un centro de estética para realizarse aplicaciones que, según denunció, le habían presentado como ácido hialurónico. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la responsabilidad de la profesional y fijó una indemnización de más de $28 millones, más intereses.