El Día Mundial de la Salud Mental se conmemora este sábado 10 de octubre con el objetivo de visibilizar los desafíos vinculados al bienestar psicológico y promover acciones para mejorar la atención y el acompañamiento. En el ámbito laboral, la fecha pone el foco en cómo el estrés, la sobrecarga de tareas, la discriminación y la falta de apoyo pueden afectar la vida cotidiana de los trabajadores.
Día Mundial de la Salud Mental: por qué se conmemora cada 10 de octubre
La jornada busca concientizar sobre la importancia del bienestar psicológico y promover el acceso a la atención. Además, la fecha invita a reflexionar sobre distintos aspectos de la vida cotidiana, entre ellos las condiciones del entorno laboral y su impacto en la salud emocional.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que los entornos laborales deficientes pueden representar un riesgo para la salud mental, mientras que los espacios seguros y saludables pueden funcionar como un factor de protección.
Según el organismo, cerca del 60% de la población mundial trabaja, por lo que resulta fundamental incorporar el bienestar emocional a las políticas de salud y seguridad laboral.
¿Por qué se conmemora?
El Día Mundial de la Salud Mental se celebra cada año el 10 de octubre para crear conciencia sobre los problemas de salud mental en todo el mundo y promover mejoras en la atención.
La fecha también permite recordar que el bienestar psicológico forma parte de la salud integral y que pedir ayuda no debe ser motivo de vergüenza ni de discriminación.
En 2026, la campaña mundial pone el acento en escuchar las experiencias de las personas que atravesaron problemas de salud mental y darles participación en las decisiones, los servicios y las políticas que las afectan.
Cómo influye el trabajo
Las condiciones laborales pueden incidir directamente en el bienestar emocional. Las exigencias excesivas, la inseguridad, el acoso y la falta de autonomía pueden generar malestar y afectar la calidad de vida. En cambio, un entorno respetuoso, con objetivos claros y apoyo, puede aportar estabilidad, sentido de pertenencia y oportunidades de desarrollo.
La OMS estima que la depresión y la ansiedad provocan la pérdida de unos 12.000 millones de jornadas laborales por año en todo el mundo. El impacto no se limita a la productividad: también alcanza a las relaciones personales, la vida familiar y la posibilidad de sostener las actividades cotidianas.
Claves para promover el bienestar laboral
Algunas medidas pueden contribuir a crear espacios de trabajo más saludables:
- Respetar los descansos: hacer pausas durante la jornada y promover horarios razonables.
- Prevenir el acoso: establecer canales claros para denunciar situaciones de violencia o discriminación.
- Favorecer el diálogo: generar espacios de escucha entre trabajadores y responsables de equipo.
- Distribuir las tareas: evitar cargas excesivas y definir objetivos realistas.
- Facilitar el acceso a ayuda: informar sobre los recursos de orientación y atención disponibles.
- Reducir el estigma: promover un trato respetuoso hacia quienes atraviesan dificultades emocionales.
Un compromiso cotidiano
El Día Mundial de la Salud Mental es una oportunidad para recordar que el cuidado no debe limitarse a una fecha del calendario. Las empresas, los equipos de trabajo y las instituciones pueden contribuir mediante políticas de prevención, acompañamiento y respeto.
También es importante que cada persona pueda reconocer cuándo necesita apoyo y acceder a ayuda profesional sin temor a ser juzgada. Cuidar el bienestar en el ámbito laboral no es solo una responsabilidad individual: requiere condiciones adecuadas, escucha y compromiso colectivo.