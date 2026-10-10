Efeméride

Día Mundial de la Salud Mental: por qué se conmemora cada 10 de octubre

La jornada busca concientizar sobre la importancia del bienestar psicológico y promover el acceso a la atención. Además, la fecha invita a reflexionar sobre distintos aspectos de la vida cotidiana, entre ellos las condiciones del entorno laboral y su impacto en la salud emocional.