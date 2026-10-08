Cada 8 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Dislexia, una jornada impulsada por la Asociación Europea de Dislexia que busca visibilizar un trastorno del aprendizaje persistente en la lectura, caracterizado por dificultades en la exactitud, la velocidad y la comprensión lectora. A pesar de ser un tema recurrente en las agendas educativas globales, persiste una marcada distancia entre las cifras verificadas por los registros oficiales y las estadísticas populares que carecen de respaldo institucional.
Día Internacional de la Dislexia: la brecha entre los datos oficiales y los mitos sobre un trastorno que afecta a miles de estudiantes
Especialistas advierten sobre el impacto del diagnóstico tardío en las aulas y analizan la brecha entre los datos oficiales y los mitos sobre el trastorno.
Subdiagnóstico e impacto en el aula
En la región de Andalucía, España, los datos del sistema educativo registran a 11.705 alumnos diagnosticados con dislexia, lo que representa el 1,24 % de la población escolar entre los 6 y los 16 años. Sin embargo, investigaciones académicas que analizan estos registros estiman que existen alrededor de 31.700 estudiantes adicionales sin identificar. El estudio sitúa la edad media del diagnóstico en torno a los 10 años, una etapa tardía si se considera que el proceso de aprendizaje de la lectura se da en los primeros años de la educación primaria. Hasta la intervención profesional, el estudiante suele acumular frustraciones académicas asociadas a una falsa percepción de incapacidad personal.
Por su parte, las evaluaciones sobre dificultades de aprendizaje de la lectura varían significativamente según los criterios técnicos de corte. Un estudio representativo realizado en Molina de Segura (Murcia) determinó que un 11,8 % de los escolares evaluados presentaba complicaciones en esta área, alcanzando picos del 15,2 % en determinados cursos. Estos porcentajes varían de acuerdo a la metodología utilizada y demuestran que la prevalencia estimada depende directamente de la escala técnica aplicada.
Mitos estadísticos y el origen de la fecha
A diferencia de otras efemérides promovidas por las Naciones Unidas (ONU), el Día Internacional de la Dislexia no surge de una resolución de un organismo internacional ni cuenta con su declaración formal. Su origen se remonta a iniciativas de organizaciones civiles como la federación española Disfam y la FEDIS. Aunque en 2008 se realizaba en noviembre y luego pasó a ser una fecha móvil, a partir de 2021 la Asociación Europea de Dislexia fijó la jornada el 8 de octubre a propuesta de las entidades españolas.
Asimismo, es frecuente la afirmación de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) atribuye a la dislexia un alcance del 10 % de la población mundial. No obstante, dicha atribución no posee sustento documental en los clasificatorios internacionales como la CIE-10, donde la dislexia está tipificada bajo la categoría de trastorno específico de la lectura. Organizaciones especializadas, entre ellas la británica Dyslexia Action, han señalado que la cifra del 10 % proviene de estimaciones difusas cuyo origen exacto no se encuentra verificado de forma científica.
Marcos normativos y los números en el mundo
El abordaje institucional ante las dificultades específicas del aprendizaje muestra marcadas asimetrías: por ejemplo, en España, la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) contempla de forma explícita la atención diferencial para los alumnos que presentan estas dificultades, dejando la implementación concreta a cargo de cada comunidad autónoma.
En América Latina, la escasez de datos estandarizados dificulta el panorama. Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) apuntan a la falta de pruebas estandarizadas específicas en dicho país para el diagnóstico oportuno. En contraposición, Argentina dispone desde 2016 de la Ley 27.306, que establece de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las dificultades específicas del aprendizaje.
Recomendaciones para el tratamiento del trastorno
Para garantizar un abordaje adecuado del trastorno dentro del entorno educativo y social, se identifican las siguientes pautas de acción:
Verificar las fuentes de información: es clave consultar la procedencia de los porcentajes divulgados y analizar los criterios técnicos utilizados antes de replicar estimaciones globales.
- Solicitar evaluaciones tempranas: se recomienda no posponer la consulta con profesionales especializados ante el retraso persistente en el aprendizaje de la lectura.
- Conocer los derechos de adaptaciones educativas: en las jurisdicciones con legislación vigente, las adaptaciones curriculares deben solicitarse formalmente ante las autoridades escolares.
- Distinguir el diagnóstico de otras problemáticas: es necesario no confundir las dificultades específicas de aprendizaje con problemas derivados de la falta de escolarización.
- Implementar herramientas pedagógicas: se aconseja el uso de recursos didácticos específicos y materiales adaptados para el trabajo en el aula.
La detección temprana en la escuela resulta determinante no solo para el desempeño académico, sino para la salud mental de los niños y adolescentes, un aspecto estrechamente vinculado a las dificultades de aprendizaje no tratadas oportunamente.