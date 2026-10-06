Visibilidad e inclusión

Día Mundial de la Parálisis Cerebral: qué es, cómo se manifiesta y por qué la inclusión es clave

Cada 6 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, una jornada que busca visibilizar a las personas que viven con esta condición y promover una sociedad con mayores oportunidades de participación.