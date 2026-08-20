20 de agosto

Día Mundial del Mosquito: la efeméride clave para entender el origen y el combate contra las enfermedades transmisibles

Cada año se conmemora esta fecha fundamental para la medicina global. Un recorrido por el descubrimiento histórico de Sir Ronald Ross en 1897, la amenaza actual de la malaria, el dengue o el zika, y por qué la prevención continúa siendo la barrera más efectiva ante la falta de cura definitiva.