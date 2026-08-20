El Día Mundial del Mosquito se recuerda cada 20 de agosto en homenaje al médico británico Sir Ronald Ross. En esa misma fecha del año 1897, el especialista descubrió que las hembras del mosquito eran las responsables directas de transmitir la parásita causante de la malaria a los seres humanos. Este hito científico marcó un antes y un después en la historia sanitaria mundial, permitiendo comprender la dinámica de los vectores infecciosos.
Día Mundial del Mosquito: la efeméride clave para entender el origen y el combate contra las enfermedades transmisibles
Cada año se conmemora esta fecha fundamental para la medicina global. Un recorrido por el descubrimiento histórico de Sir Ronald Ross en 1897, la amenaza actual de la malaria, el dengue o el zika, y por qué la prevención continúa siendo la barrera más efectiva ante la falta de cura definitiva.
A partir del hallazgo de Ross, la ciencia no solo profundizó en el combate contra la malaria, sino que logró abrir un abanico de investigaciones claves para abordar otras patologías transmitidas por la picadura de mosquitos, tales como el dengue, la fiebre amarilla y el virus del zika.
Qué es la malaria y cuál es su impacto actual
La malaria es una afección causada por un parásito que se inocula en las personas a través de la picadura de ejemplares infectados. Sus síntomas clínicos principales engloban fiebre alta, escalofríos, fatiga extrema, dolores musculares, tos y taquicardia.
Pese a ser una enfermedad tratable y a los significativos progresos científicos de las últimas décadas, la malaria sigue provocando millones de contagios y una importante cifra de fallecimientos anuales en todo el mundo.
El mapa del vector en la ciudad de Santa Fe
La relevancia del Día Mundial del Mosquito cobra especial significación en la escala local. De acuerdo con los monitoreos entomológicos que realiza la Municipalidad de Santa Fe a través de red de ovitrampas, se ha verificado la presencia activa del vector Aedes aegypti en 26 barrios de la ciudad.
Los relevamientos confirmaron la circulación de mosquitos en populosos sectores de la capital: Liceo Norte, San Pantaleón, Coronel Dorrego, Chalet, Varadero Sarsotti, Centro, Candioti Sur, Loyola Sur, Candioti Norte, Ciudadela Norte, Parque Juan de Garay, Ex Plaza España, Pro Adelanto Barranquitas, Barranquitas Sur, República Los Hornos, Jardín Mayoraz, Sargento Cabral, J.B. Alberdi, Guadalupe Este, Guadalupe Oeste, Central Guadalupe, Guadalupe Noreste, Cabaña Leiva, Sur, General Alvear y Roque Saenz Peña.
Si bien las autoridades sanitarias precisan que no se contabilizan casos positivos activos de la enfermedad en el distrito, la dispersión geográfica del insecto mantiene abiertas las alarmas en el territorio municipal.
Prevención activa y despliegue territorial
Frente a este escenario, las cuadrillas municipales sostienen operativos continuos de descacharrado asistido e intervenciones en áreas de riesgo hídrico. El programa busca eliminar recipientes que acumulen agua en los patios domésticos para evitar el desarrollo de larvas.
Debido a que la mayoría de estas infecciones transmitidas por mosquitos carece de vacuna universal o tratamiento antiviral exclusivo, la prevención individual y comunitaria se erige como la herramienta clave. El hábito constante de desechar recipientes en desuso, mantener limpios los jardines y recurrir al uso de repelentes resulta determinante para mantener la ciudad protegida de eventuales brotes epidémicos.
Hoy en día, una gran parte de las enfermedades vectoriales transmitidas por mosquitos carece de vacunas universales o curas definitivas. Por este motivo, el propósito central de la efeméride es generar conciencia en la comunidad sobre el peligro latente que representan estos insectos y la importancia de reforzar las conductas preventivas cotidianas.
Las recomendaciones fundamentales de los especialistas se concentran en dos ejes primordiales: evitar las picaduras mediante el uso de repelentes o barreras físicas y reducir de forma drástica los criaderos domiciliarios mediante la eliminación de recipientes con agua estancada.