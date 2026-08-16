Tradición

Día del Niño en Argentina 2026: por qué se celebra este domingo 16 de agosto

Este domingo se conmemora en Argentina el Día del Niño, una jornada que con el tiempo modificó su nombre y su fecha. El origen de la celebración está relacionado con una iniciativa impulsada por comerciantes y con una decisión de Naciones Unidas vinculada con los derechos de la infancia.