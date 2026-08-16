Este domingo 16 de agosto se celebra en Argentina el Día del Niño, una fecha que cada año ocupa un lugar destacado en el calendario familiar y que tradicionalmente está asociada con reuniones, regalos y actividades destinadas a los más chicos.
Día del Niño en Argentina 2026: por qué se celebra este domingo 16 de agosto
Este domingo se conmemora en Argentina el Día del Niño, una jornada que con el tiempo modificó su nombre y su fecha. El origen de la celebración está relacionado con una iniciativa impulsada por comerciantes y con una decisión de Naciones Unidas vinculada con los derechos de la infancia.
Aunque actualmente es habitual escuchar también la denominación Día de las Infancias, la jornada conserva una larga tradición en el país y su origen se remonta a varias décadas atrás.
La celebración no nació como una fecha oficial establecida originalmente por el Estado argentino. Su incorporación al calendario estuvo vinculada con una iniciativa de la Cámara Argentina del Juguete, que buscaba establecer una jornada específica para promover los regalos y las actividades destinadas a los niños.
Con el paso del tiempo, la fecha fue modificándose y también cambió la manera de nombrarla. Para comprender por qué se celebra este domingo es necesario repasar cómo surgió la tradición y qué acontecimientos determinaron su ubicación actual en el calendario.
El origen del Día del Niño en Argentina
La historia de esta celebración en Argentina se remonta a 1960, cuando la Cámara Argentina del Juguete impulsó la creación de una jornada destinada a los niños. La propuesta tenía también un objetivo comercial: promover la venta de juguetes y generar una fecha específica para que las familias realizaran regalos.
Durante los primeros años, la celebración se realizaba en una fecha diferente a la actual. Con el paso del tiempo, el Día del Niño fue consolidándose como una jornada incorporada a las costumbres de las familias argentinas.
La fecha también tuvo cambios a partir de decisiones internacionales. En 1959, Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, un documento que estableció una serie de principios destinados a proteger a los menores y reconocer derechos fundamentales relacionados con su bienestar y desarrollo.
Décadas después, en 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. Este tratado internacional estableció derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales para niños y adolescentes.
Argentina incorporó la Convención a su legislación y posteriormente le otorgó jerarquía constitucional.
Estos antecedentes ayudaron a modificar la mirada sobre la fecha. La celebración dejó progresivamente de estar asociada únicamente con los regalos y comenzó a incorporar una perspectiva vinculada con los derechos de niños y niñas.
El cambio también alcanzó al nombre de la jornada.
De Día del Niño a Día de las Infancias
Durante muchos años, la denominación más extendida en Argentina fue Día del Niño. Sin embargo, en 2020 el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación impulsó el uso de la expresión Día de las Infancias.
El cambio buscó ampliar la mirada sobre la infancia y reconocer las diferentes maneras de vivir esa etapa de la vida. La nueva denominación también pretendió evitar una mirada exclusivamente asociada al género masculino y poner el foco en la diversidad de experiencias de niños y niñas.
La modificación del nombre no implicó la desaparición de la celebración tradicional. En la vida cotidiana, medios de comunicación, comercios y familias continúan utilizando tanto Día del Niño como Día de las Infancias.
Otro aspecto que cambió a lo largo de los años fue la fecha.
Durante buena parte de su historia, el Día del Niño se celebró el primer domingo de agosto. Sin embargo, en 2003 la celebración pasó al segundo domingo del mes.
Más adelante, la fecha volvió a modificarse. Desde 2013, la celebración quedó establecida para el tercer domingo de agosto, aunque existen años en los que la jornada se adapta al calendario.
En 2026, el tercer domingo de agosto coincide con el 16 de agosto, por lo que la celebración tiene lugar este domingo.
La fecha mantiene así una fuerte presencia en el calendario argentino, pero su significado fue ampliándose con el tiempo.
Los regalos continúan siendo una parte importante de la jornada, especialmente para los más chicos, aunque la fecha también busca poner el foco en la necesidad de garantizar derechos y condiciones adecuadas para el desarrollo durante la infancia.
Entre esos derechos se encuentran el acceso a la educación, la salud, la alimentación, la identidad, la protección contra la violencia y la posibilidad de crecer en un entorno familiar y social seguro.
Por eso, el Día del Niño o Día de las Infancias no se limita actualmente a una jornada comercial.
La fecha también funciona como una oportunidad para recordar que niños y niñas son sujetos de derechos y que su protección requiere políticas públicas, acompañamiento familiar y responsabilidad de toda la sociedad.
Este domingo 16 de agosto, las familias argentinas vuelven a celebrar una tradición que lleva más de seis décadas, pero que fue cambiando junto con la sociedad y con la manera de entender la infancia.