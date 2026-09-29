Día Mundial del Corazón

¿Estás cansado todo el tiempo? El síntoma que puede estar relacionado con el corazón

No siempre se trata de falta de sueño. La fatiga persistente o inusual puede aparecer entre los síntomas de algunas enfermedades cardiovasculares. Qué señales pueden acompañarla y cuándo es importante consultar.