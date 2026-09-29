Hay días en los que el cansancio tiene una explicación evidente: dormir pocas horas, trabajar demasiado, hacer actividad física intensa o atravesar una etapa de estrés. Pero cuando la sensación de agotamiento aparece sin una causa clara, no mejora después de descansar o empieza a dificultar actividades que antes eran sencillas, conviene prestar atención.
¿Estás cansado todo el tiempo? El síntoma que puede estar relacionado con el corazón
No siempre se trata de falta de sueño. La fatiga persistente o inusual puede aparecer entre los síntomas de algunas enfermedades cardiovasculares. Qué señales pueden acompañarla y cuándo es importante consultar.
La fatiga es un síntoma frecuente y puede tener muchas causas. Sin embargo, también puede aparecer en personas con insuficiencia cardíaca y formar parte de los síntomas de un ataque cardíaco. Esto no significa que estar cansado sea, por sí solo, una señal de enfermedad del corazón. La clave está en observar si se trata de un cambio respecto de lo habitual y qué otros síntomas aparecen al mismo tiempo.
El cansancio que no se va después de dormir
Una de las señales que puede pasar inadvertida es sentirse agotado incluso después de haber descansado.
El Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de Estados Unidos (NHLBI), dependiente de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), incluye la fatiga y la debilidad entre los posibles síntomas de la insuficiencia cardíaca. También señala que una persona puede notar que actividades cotidianas comienzan a producir cansancio o falta de aire.
La American Heart Association explica que la fatiga puede aparecer cuando una persona con insuficiencia cardíaca tiene menos capacidad para realizar actividades que antes hacía con normalidad. Subir escaleras, caminar, hacer las compras o realizar tareas domésticas pueden comenzar a demandar un esfuerzo mayor.
Por eso, más que fijarse únicamente en cuántas horas se durmió, puede ser útil preguntarse:
¿El cansancio es diferente al habitual?
¿Aparece incluso después de dormir?
¿Hace falta descansar más durante el día?
¿Actividades habituales ahora generan agotamiento?
¿El cansancio aparece acompañado de falta de aire?
Una respuesta afirmativa no significa que exista un problema cardíaco. Pero sí puede justificar una consulta médica, especialmente si el cambio persiste.
Cuando el cansancio aparece junto a otros síntomas
La fatiga adquiere mayor importancia cuando no aparece sola.
Según el NHLBI, la insuficiencia cardíaca puede provocar falta de aire, debilidad, tos, dificultades para concentrarse y problemas para respirar al estar acostado. También puede producir acumulación de líquido, con hinchazón en pies, tobillos, piernas o abdomen.
La American Heart Association también incluye entre los signos de advertencia el aumento de peso por acumulación de líquido y la dificultad para respirar durante actividades habituales o incluso en reposo.
Por eso, un cansancio que aparece junto con alguno de estos cambios merece ser evaluado:
Falta de aire durante actividades habituales.
Hinchazón en piernas, tobillos o pies.
Dificultad para respirar al acostarse.
Debilidad marcada.
Menor capacidad para hacer ejercicio o realizar tareas cotidianas.
Aumento de peso asociado a retención de líquidos.
Ninguno de estos síntomas permite diagnosticar por sí mismo una enfermedad cardíaca. Son señales que pueden aparecer por diferentes motivos y deben ser interpretadas por un profesional de la salud.
El síntoma que puede confundirse con estrés o falta de sueño
El cansancio es particularmente difícil de interpretar porque es una manifestación común de numerosos problemas de salud.
La fatiga puede aparecer por falta de descanso, estrés, infecciones, anemia, alteraciones hormonales, determinados medicamentos y muchas otras causas. Por eso, no es correcto asumir que una persona tiene un problema cardíaco simplemente porque está cansada.
Lo que puede resultar relevante es un cambio persistente respecto del estado habitual.
Por ejemplo, una persona que normalmente camina varias cuadras sin dificultad y comienza a necesitar detenerse porque se queda sin aire o se siente extremadamente agotada está experimentando un cambio que conviene consultar.
Lo mismo ocurre si una actividad cotidiana que antes resultaba sencilla comienza a generar una fatiga desproporcionada.
Fatiga y ataque cardíaco: cuándo deja de ser un síntoma para consultar
La fatiga también puede formar parte de un ataque cardíaco. Mayo Clinic señala que los síntomas pueden variar de una persona a otra y que, además del dolor o molestia en el pecho, pueden aparecer falta de aire, sudor frío, náuseas, mareos y fatiga.
El dolor o presión en el pecho es el síntoma más conocido, pero no todas las personas presentan exactamente el mismo cuadro.
Mayo Clinic también señala que las mujeres pueden experimentar síntomas menos típicos. Entre ellos se encuentran el cansancio inusual, la falta de aire, las náuseas, los vómitos, los mareos y molestias en zonas como la espalda, el cuello, la mandíbula, los hombros o la parte superior del abdomen.
Esto no significa que el cansancio en una mujer sea automáticamente un signo de infarto. La importancia está en reconocer la combinación de síntomas y el cambio respecto de lo habitual.
Dolor de pecho, falta de aire y sudor frío: señales de emergencia
Hay síntomas que no deberían esperar a una consulta programada.
Si una persona presenta dolor o presión en el pecho, falta de aire, sudor frío, náuseas, mareos, desmayo o dolor que se extiende hacia el brazo, la espalda, el cuello o la mandíbula, debe buscar atención médica de emergencia. Estos signos pueden acompañar a un ataque cardíaco.
Mayo Clinic advierte además que algunos ataques cardíacos comienzan de manera gradual, con síntomas leves, mientras que otros aparecen de forma repentina. Ante la sospecha de un ataque cardíaco, recomienda solicitar asistencia médica de emergencia inmediatamente.
Por eso, la recomendación no es esperar a comprobar si el cansancio desaparece.
¿Cuándo conviene consultar por cansancio?
No existe una cantidad determinada de días de cansancio que permita establecer cuándo una persona tiene una enfermedad cardíaca. La evaluación depende de la intensidad, la duración, los antecedentes y los demás síntomas.
Como regla práctica, un cansancio nuevo, persistente, inexplicable o que limita actividades habituales merece una consulta médica.
La evaluación permitirá determinar si existe una causa cardiovascular o si el origen está relacionado con otra condición.
El dato más importante es que el cansancio no debe interpretarse de manera aislada. Puede ser completamente benigno, pero también puede formar parte de un cuadro que necesita atención.
Reconocer un cambio en el propio cuerpo y prestar atención a los síntomas que lo acompañan puede ayudar a consultar a tiempo, sin convertir una manifestación frecuente como la fatiga en un diagnóstico por sí sola.