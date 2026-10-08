Sistema público

Salud mental en Santa Fe: cómo la provincia busca transformar la atención con un enfoque comunitario

El Gobierno de la provincia de Santa Fe profundiza sus políticas públicas en el marco de Octubre, Mes de la Salud Mental, impulsando una transformación en el sistema de salud estatal. A través de un abordaje integral, las autoridades buscan derrumbar los estigmas sociales vigentes y garantizar una atención basada en los derechos humanos y la articulación con la comunidad.