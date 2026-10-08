En la provincia de Santa Fe, el área de Salud Mental adquirió un rango institucional inédito tras la creación de la primera Subsecretaría del rubro, equipada con cinco coordinaciones regionales y una partida presupuestaria específica. Esta estructura busca garantizar la aplicación efectiva de la Ley Nacional de Salud Mental mediante un esquema estratégico provincial proyectado hacia los años 2027 y 2028.
Salud mental en Santa Fe: cómo la provincia busca transformar la atención con un enfoque comunitario
El Gobierno de la provincia de Santa Fe profundiza sus políticas públicas en el marco de Octubre, Mes de la Salud Mental, impulsando una transformación en el sistema de salud estatal. A través de un abordaje integral, las autoridades buscan derrumbar los estigmas sociales vigentes y garantizar una atención basada en los derechos humanos y la articulación con la comunidad.
El plan cuenta con seis ejes rectores centrados en un modelo descentralizado e integral. Según destacó Gonzalo Chiesa, secretario de Gestión Institucional, el propósito principal radica en adaptar el sistema público para que cualquier problema de salud mental reciba una respuesta similar a la de una dolencia física.
"Estamos tratando de transformar el sistema de salud para que las problemáticas de salud mental puedan ser abordadas como cualquier otra problemática de salud que pueda tener cualquier santafesino o santafesina que se acerca a la red de salud pública", señaló Chiesa, remarcando la firme decisión política adoptada por el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Salud, Silvia Ciancio.
Formación continua y red de apoyo
Para consolidar la descentralización de la atención, la gestión estatal puso el foco en la capacitación continua del personal de salud de los distintos efectores. Hasta el momento, el Ministerio de Salud dictó más de 100 capacitaciones en todo el territorio santafesino, alcanzando a más de 11.000 profesionales e integrantes de los equipos de salud pública.
En paralelo, se destinaron partidas presupuestarias específicas para sostener y reforzar la red sustitutiva de salud mental, la cual acompaña a los usuarios en su proceso de atención y recuperación. Asimismo, se dio continuidad a las Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental Comunitaria (RISaM), una herramienta formativa clave para dotar a los hospitales y centros de salud de especialistas capacitados para abordar la salud comunitaria de forma transversal.
Corresponsabilidad institucional contra el estigma
El modelo impulsado por la provincia parte de la premisa de que el bienestar subjetivo no puede tratarse de manera aislada al contexto social e institucional del paciente. Por esta razón, la política pública provincial aboga por el principio de corresponsabilidad, sumando a la red comunitaria como un actor fundamental del tratamiento.
"Entendemos que si no hacemos un abordaje comunitario con todo el resto de las instituciones y los actores sociales que trabajan en el territorio, sean estatales o de la sociedad civil, no vamos a tener un abordaje realmente integral", precisó Chiesa. La estrategia contempla la articulación directa con escuelas, clubes de barrio, organizaciones sociales y espacios de culto de distintos credos, brindando contención preventiva y conteniendo lo que las autoridades definen como "dolores del alma".
Visibilización y actividades abiertas en las seis regiones
A lo largo del mes de octubre, la provincia programó una serie de actividades públicas en la ciudad de Santa Fe y en el resto de los nodos regionales. Las propuestas contemplan ferias, festivales culturales y talleres en espacios abiertos orientados a sensibilizar a la población, desarmar prejuicios sobre el padecimiento subjetivo e informar sobre los recursos públicos disponibles.
El objetivo de estas jornadas abiertas es brindar herramientas prácticas a la ciudadanía para que cualquier vecino pueda identificar, acompañar o contener a una persona que atraviese un momento difícil, promoviendo una comunidad activa y empática ante la salud mental.