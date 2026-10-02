Bienestar y tecnología

¿Cuánto tiempo de pantalla es demasiado? Cómo saber si el celular está afectando tu bienestar

No existe una cantidad de horas que permita determinar por sí sola si el uso del celular es perjudicial. Las investigaciones recientes muestran que también importa qué hacemos frente a una pantalla, en qué momento del día y cómo ese uso se relaciona con el sueño, el descanso y la vida cotidiana.