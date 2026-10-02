El celular ocupa un lugar cada vez más importante en la vida diaria: sirve para trabajar, estudiar, comunicarse, entretenerse, informarse y resolver actividades cotidianas. Por eso, preguntarse si pasamos demasiado tiempo frente a una pantalla parece sencillo, pero la respuesta no puede reducirse solamente a contar horas.
¿Cuánto tiempo de pantalla es demasiado? Cómo saber si el celular está afectando tu bienestar
No existe una cantidad de horas que permita determinar por sí sola si el uso del celular es perjudicial. Las investigaciones recientes muestran que también importa qué hacemos frente a una pantalla, en qué momento del día y cómo ese uso se relaciona con el sueño, el descanso y la vida cotidiana.
Una revisión científica publicada en 2026 analizó 389 estudios sobre exposición a tecnologías digitales y encontró que el llamado “tiempo de pantalla” es la medida utilizada con mayor frecuencia para estudiar sus posibles efectos sobre la salud.
Sin embargo, los investigadores advirtieron que esa medición reúne actividades muy diferentes y puede resultar insuficiente para comprender el impacto real del uso de la tecnología.
Esto significa que no alcanza con mirar el número que aparece en el informe semanal del teléfono. También importa qué se hizo durante ese tiempo, con qué dispositivo, con qué finalidad y cómo ese uso se relaciona con otras dimensiones de la vida cotidiana.
La importancia del contexto
Una persona puede pasar varias horas frente a una pantalla por motivos laborales, mientras otra puede utilizar el mismo tiempo para navegar por redes sociales. Aunque el contador indique exactamente la misma cantidad de horas, se trata de experiencias diferentes.
La revisión publicada en npj Digital Public Health señala precisamente esta dificultad: el concepto de “screen time” incluye actividades como videojuegos, redes sociales, mensajes, educación a distancia, trabajo remoto y utilización simultánea de varias pantallas.
Por eso, los autores plantean que sería necesario avanzar hacia una mirada más amplia que tenga en cuenta el tiempo de exposición, el dispositivo utilizado, la forma de interacción y el contenido.
La investigación tampoco permite afirmar que cualquier uso prolongado de pantallas produzca automáticamente un problema de salud. De hecho, gran parte de los estudios incluidos fueron observacionales y una proporción importante se realizó en niños y adolescentes.
Entre los 389 trabajos analizados, 102 correspondieron a adultos.
Por eso, una pregunta más útil que “¿cuántas horas puedo usar el celular?” puede ser: ¿qué lugar ocupa el celular en mi vida y qué actividades está desplazando?
Si el uso de una pantalla comienza a quitar tiempo al descanso o interfiere con otras actividades cotidianas, el dato adquiere otra dimensión.
Una de las áreas más estudiadas: el sueño
La relación entre pantallas y descanso es uno de los aspectos que cuenta con evidencia reciente. Una revisión sistemática y metaanálisis publicada a fines de 2025 reunió 21 estudios de cohorte con 548.338 participantes y analizó la asociación entre tiempo de pantalla y diferentes resultados relacionados con el sueño.
Los investigadores encontraron una asociación entre cada hora adicional de pantalla diaria y una reducción aproximada de entre tres y cinco minutos en la duración total del sueño en los estudios que midieron esa variable de manera continua. También observaron una mayor probabilidad de sueño corto y asociaciones con síntomas de insomnio, retraso de la hora de acostarse y dificultades para iniciar el sueño.
Esto no significa que una hora más de celular sea, por sí sola, la causa directa de dormir menos. Los propios autores señalan la necesidad de continuar investigando las relaciones causales. Además, encontraron que los adolescentes parecían ser particularmente vulnerables dentro de los grupos estudiados.
Otra revisión publicada en 2026 analizó específicamente el uso de dispositivos móviles durante la noche y antes de dormir. Allí los resultados fueron más heterogéneos: los efectos desfavorables aparecieron con mayor frecuencia en investigaciones basadas en cuestionarios y estudios transversales, mientras que trabajos con mediciones más objetivas o realizadas dentro de las mismas personas mostraron resultados mixtos o sin efectos claros.
La conclusión es importante porque permite evitar una explicación demasiado simple: no toda utilización nocturna del celular produce necesariamente el mismo efecto.
Cómo saber si el celular está ocupando demasiado espacio
Las investigaciones no establecen un único número de horas que pueda aplicarse a todos los adultos. Por eso, para evaluar el propio uso resulta más útil observar qué ocurre alrededor de ese tiempo de pantalla.
Una primera cuestión es el sueño. Si el teléfono extiende cada vez más la hora de acostarse o se convierte en una actividad que desplaza el descanso, el uso merece ser revisado. La evidencia disponible muestra una asociación entre mayor exposición a pantallas y distintos problemas relacionados con el sueño, aunque no permite atribuir todos esos problemas exclusivamente al celular.
También importa qué actividad se realiza. La gran revisión de 2026 advierte que medir únicamente el tiempo no permite distinguir adecuadamente entre las distintas formas de exposición digital. Una hora de trabajo, una videollamada con familiares, una clase o varias horas de navegación recreativa no representan necesariamente la misma experiencia.
Otro aspecto es si la pantalla empieza a desplazar actividades importantes. El tiempo digital puede formar parte de la rutina sin representar un problema, pero adquiere mayor relevancia cuando ocupa espacios destinados al descanso u otras actividades cotidianas.
La evidencia científica también invita a ser cautos con las conclusiones sobre salud mental. Que dos fenómenos aparezcan asociados en una investigación no significa necesariamente que uno sea la causa del otro. Factores personales, sociales, laborales y de salud pueden intervenir simultáneamente.
En definitiva, no hay una cifra mágica de horas que permita separar un uso “bueno” de uno “malo” del celular. La investigación actual apunta hacia una mirada más detallada: qué hacemos con la tecnología, durante cuánto tiempo, en qué momento y qué consecuencias tiene ese uso sobre nuestra vida cotidiana.
El objetivo, entonces, no es necesariamente eliminar las pantallas, sino comprender cómo se utilizan. El celular puede ser una herramienta de trabajo, comunicación, información y entretenimiento.
La pregunta relevante aparece cuando su uso empieza a modificar otros aspectos importantes de la rutina, especialmente el descanso, o cuando el tiempo de exposición se convierte en el único indicador para evaluar una relación que, según la evidencia científica disponible, es mucho más compleja.