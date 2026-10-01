Una mirada psicólogica

Cuándo fue la última vez que respondiste con sinceridad a un ¿cómo estás?

La psicóloga y divulgadora Virginia Frutos habla del “modo zombi”, una forma de vivir en automático en la que una persona puede dejar de registrar lo que siente. Irritabilidad, cansancio que no desaparece con el descanso y dificultad para estar presente.