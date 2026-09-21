Hay momentos de la vida en los que una pregunta empieza a aparecer con más fuerza: ¿cuánto de lo que hago lo elijo realmente y cuánto lo hago para no decepcionar a los demás? Aceptar una invitación que no queremos, asumir una tarea porque nos cuesta negarnos o sostener vínculos únicamente por miedo a generar un conflicto puede convertirse en una forma cotidiana de dejar nuestras propias necesidades para después.
Aprender a decir no: cómo poner límites sin sentir culpa
Aprender a rechazar una propuesta, una demanda o una situación que no queremos aceptar no significa ser egoístas.
Aprender a decir “no” no significa rechazar a todo el mundo ni dejar de ayudar. Tampoco supone poner límites de manera brusca. En psicología, la asertividad se entiende como una forma adaptativa de comunicación que permite expresar sentimientos y necesidades de manera directa, manteniendo el respeto por los demás.
La dificultad aparece porque decir que no puede generar incomodidad, especialmente cuando existe el hábito de responder afirmativamente ante las expectativas ajenas. La Asociación Americana de Psicología (APA) señala que establecer límites requiere autoconocimiento y práctica y advierte que muchas personas fueron socializadas para aceptar más responsabilidades o actividades de las que realmente desean asumir.
Por eso, aprender a decir no puede ser también una forma de empezar a preguntarnos qué queremos, qué podemos sostener y cuáles son nuestros propios límites.
Decir no también es una forma de cuidarse
Una de las primeras dificultades aparece antes incluso de pronunciar la palabra. Muchas personas saben que no quieren hacer algo, pero sienten culpa por rechazarlo. El problema, en esos casos, no necesariamente está en la decisión sino en la interpretación que hacemos de ella.
Decir “no puedo”, “no quiero” o “esta vez prefiero no hacerlo” no convierte automáticamente a una persona en egoísta. Una relación saludable necesita espacio para que cada integrante pueda expresar sus necesidades y límites.
La asertividad se diferencia tanto de la pasividad como de la agresividad. Una respuesta pasiva puede llevar a aceptar algo que no queremos para evitar un conflicto. Una respuesta agresiva, en cambio, puede ignorar las necesidades de la otra persona. La comunicación asertiva busca expresar una posición propia de manera clara y respetuosa.
Esto puede resultar especialmente importante en ámbitos cotidianos como el trabajo, la familia o las amistades. Aceptar permanentemente tareas, favores o compromisos por miedo a generar malestar puede terminar aumentando la carga que una persona lleva.
La APA señala que establecer límites puede funcionar como una forma de autocuidado y que aprender a hacerlo requiere práctica. Una de las estrategias que propone es no responder inmediatamente ante una solicitud cuando no estamos seguros de querer aceptarla. Una frase sencilla como “déjame pensarlo y después te respondo” permite ganar tiempo antes de tomar una decisión.
Ese pequeño espacio puede ser importante. En lugar de responder automáticamente desde la obligación o la culpa, permite preguntarse: ¿realmente quiero hacerlo?, ¿tengo tiempo?, ¿puedo asumirlo?, ¿lo hago porque quiero o porque temo la reacción del otro?
No siempre será posible decir que no. Hay responsabilidades familiares, laborales o sociales que forman parte de la vida cotidiana. El objetivo no es eliminar los compromisos, sino poder distinguir entre aquello que elegimos y aquello que aceptamos únicamente por presión.
Aceptarse también implica dejar de agradar todo el tiempo
La necesidad permanente de agradar puede estar relacionada con una dificultad más profunda: creer que el propio valor depende de la aprobación de otras personas.
En ese punto aparece otro concepto que la investigación psicológica viene estudiando: la autocompasión. Se refiere a tratarse a uno mismo con amabilidad frente a las dificultades, reconocer que equivocarse forma parte de la experiencia humana y poder observar las propias emociones sin juzgarse de manera excesiva.
Esto no significa justificar cualquier conducta ni dejar de asumir responsabilidades. Significa poder reconocer las propias limitaciones sin convertirlas automáticamente en defectos personales.
Una revisión y metaanálisis publicada en 2026, que reunió 19 estudios y casi 9.700 participantes, encontró una asociación entre mayor autocompasión y menores niveles de estrés, además de una relación con conductas vinculadas con el cuidado de la salud.
Los autores aclaran que se trata de asociaciones y que la investigación analiza diferentes estudios y poblaciones, por lo que no permite afirmar que simplemente practicar autocompasión elimine el estrés.
Otro metaanálisis, que reunió 56 ensayos clínicos aleatorizados, encontró que las intervenciones centradas en autocompasión tuvieron efectos pequeños a moderados sobre síntomas de depresión, ansiedad y estrés en distintos momentos de evaluación.
Los investigadores también señalaron limitaciones en la calidad de parte de la evidencia disponible, por lo que se necesitan estudios de mayor calidad para confirmar algunos de estos resultados.
En la vida cotidiana, esa mirada puede traducirse en algo sencillo: no castigarnos por necesitar descanso, por no poder ayudar siempre o por tomar una decisión diferente de la que otras personas esperaban.
También implica aceptar que no podemos controlar todas las reacciones. Podemos explicar nuestra decisión, expresarla con respeto y escuchar al otro, pero no podemos garantizar que esa persona esté de acuerdo.
Algunas preguntas antes de decir que sí
Cuando aparece una nueva demanda, detenerse unos segundos puede ayudar a evitar una respuesta automática. Algunas preguntas pueden servir como guía:
¿Quiero hacerlo o siento que debería hacerlo?
¿Tengo tiempo y energía para asumirlo?
¿Estoy aceptando por miedo a decepcionar a alguien?
¿Qué consecuencias tendría para mí decir que sí?
¿Estoy dejando de lado una necesidad importante para cumplir una expectativa ajena?
¿Puedo ofrecer una alternativa en lugar de aceptar exactamente lo que me piden?
No existe una respuesta correcta para todas las situaciones. Cada persona tiene responsabilidades, vínculos y circunstancias diferentes. Lo importante es que la decisión pueda ser tomada con mayor conciencia.
También puede ayudar practicar previamente una respuesta. La APA recomienda ensayar cómo establecer límites, porque la práctica permite encontrar palabras y formas de expresarlos con mayor claridad.
No hace falta dar largas explicaciones. Un “esta vez no puedo”, “prefiero no hacerlo” o “ahora no tengo disponibilidad” puede ser suficiente. Si la situación lo permite, también puede agregarse una alternativa: “No puedo hacerlo hoy, pero puedo ayudarte otro día”.
Una vida más sencilla no significa una vida sin compromisos
Aprender a decir no tampoco implica abandonar responsabilidades, aislarse o pensar solamente en uno mismo. Los vínculos saludables también requieren reciprocidad, negociación y capacidad para acompañar a otros.
La diferencia está en que ayudar no debería significar desaparecer de nuestras propias necesidades.
Con el paso del tiempo, madurar puede implicar revisar algunas ideas aprendidas: que hay que estar disponible siempre, que rechazar una propuesta es una falta de cariño o que cambiar de opinión decepciona necesariamente a los demás.
Poner límites puede generar incomodidad al principio. Eso no significa que el límite sea incorrecto. La incomodidad también puede formar parte del proceso de aprender una nueva manera de relacionarse.
Y aceptar que no podemos controlar las reacciones ajenas es parte de ese aprendizaje. Podemos controlar la forma en que comunicamos una decisión, pero no lo que otra persona siente o piensa después.
Por eso, decir no no debería entenderse como una forma de endurecerse, sino como una herramienta para relacionarse de manera más clara con los demás y con uno mismo.
A veces será un “no” rotundo. Otras veces será un “ahora no”, un “esta vez prefiero no hacerlo” o simplemente pedir tiempo para pensar antes de responder.
La idea no es dejar de agradar a quienes queremos. Es recordar que construir una vida auténtica también implica reconocer qué necesitamos, cuáles son nuestros límites y qué cosas elegimos hacer porque realmente tienen sentido para nosotros.