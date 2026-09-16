Terminar una carrera no significa que el esfuerzo haya terminado. Después de cruzar la línea de llegada comienza una etapa en la que el descanso y el cuidado del cuerpo adquieren un papel central.
Cómo recuperarse después de una carrera: qué hacer para volver a entrenar
Después de competir, el cuerpo necesita tiempo para recuperarse del esfuerzo y del estrés de la carrera. Juan Carlos Luqui, atleta y corredor, cuenta qué hábitos prioriza para retomar los entrenamientos de manera progresiva.
Para Juan Carlos Luqui, atleta y corredor, la recuperación requiere bajar la intensidad, mantenerse hidratado y darle al organismo el tiempo necesario antes de volver a entrenar con normalidad.
Cada persona atraviesa este proceso de una manera diferente. Por eso, más allá de buscar una fórmula única, Luqui pone el foco en escuchar al cuerpo y respetar los tiempos individuales.
Desde su experiencia, hay algunos hábitos que le resultan especialmente útiles después de competir: descansar, alimentarse bien, mantenerse hidratado y realizar actividades de muy baja intensidad.
Volver a entrenar de manera progresiva
Uno de los principales consejos que comparte Luqui después de una carrera es no intentar recuperar inmediatamente el ritmo habitual de entrenamiento.
“Para poder encarar de 21 km, solo volver de una manera muy progresiva a los entrenamientos”, explica el corredor al referirse a su forma de afrontar la recuperación después de competir.
Para él, la vuelta debe hacerse de manera gradual, permitiendo que el cuerpo atraviese el proceso posterior al esfuerzo antes de aumentar nuevamente la intensidad.
La recuperación no debería verse como una interrupción del entrenamiento, sino como una parte del proceso. Después de una competencia, reducir la exigencia y darle tiempo al cuerpo también forma parte de la preparación para poder volver a entrenar.
En su experiencia, esa progresión es especialmente importante porque el esfuerzo de una carrera no empieza solamente cuando se da la largada. También existe una carga previa vinculada a la preparación, los nervios y la expectativa por el evento.
Hidratación, descanso y buena alimentación
Después de una carrera, Luqui destaca tres aspectos que considera fundamentales: mantenerse hidratado, descansar y llevar adelante una buena alimentación.
“Me mantengo siempre bien hidratado para poder recuperarme”, cuenta el corredor.
La hidratación forma parte de los cuidados que prioriza después de competir. A la vez, señala que el descanso debe ocupar un lugar central durante este período.
“Es muy importante hacer énfasis y priorizar lo que por ahí en la preparación, con los nervios y el estrés, no tenemos en cuenta”, explica.
En ese sentido, la recuperación también implica prestar atención a aspectos que pueden quedar relegados durante las semanas de preparación. La expectativa por una carrera, los entrenamientos y los nervios del día del evento pueden hacer que el descanso pase a un segundo plano.
Para Luqui, una vez que termina la competencia es momento de volver a ponerlo en primer plano.
A la hidratación y el descanso suma también la buena alimentación. Son tres elementos que, desde su experiencia, forman parte de una recuperación adecuada después del esfuerzo.
Actividades de muy baja intensidad
Otro de los recursos que Luqui utiliza durante la recuperación son las actividades de muy baja intensidad.
“Actividades de muy baja intensidad son lo que a mí me suele funcionar para recuperación”, explica.
La idea que plantea es acompañar el regreso con actividades suaves, sin intentar retomar de inmediato la exigencia habitual.
En su experiencia, estas actividades forman parte de un proceso progresivo que permite volver de a poco a los entrenamientos. El objetivo no es acelerar la recuperación, sino respetar el momento posterior a la carrera y encontrar el ritmo adecuado para cada etapa.
Por eso, el corredor combina este tipo de actividades con descanso, hidratación y buena alimentación.
Su experiencia también muestra que recuperarse no significa necesariamente quedarse completamente quieto. Para él, las actividades de muy baja intensidad pueden formar parte de ese período, siempre teniendo en cuenta cómo responde cada persona.
Cada corredor tiene sus propios tiempos
Uno de los puntos que Luqui remarca es que no todas las personas se recuperan de la misma manera.
“También tenemos en cuenta que no todas las personas tienen la misma recuperación”, señala.
Esta diferencia hace que no exista, desde su experiencia, un único tiempo que pueda aplicarse a todos los corredores después de una carrera.
Lo que funciona para una persona puede no funcionar de la misma manera para otra. Por eso, Luqui habla desde su propia experiencia y aclara que los hábitos que menciona son los que a él le resultan útiles.
“En mi caso lo que me funciona por ahí es sobre todo eso”, explica.
La frase resume una de las ideas principales de su experiencia: la recuperación es individual. Escuchar al cuerpo y respetar el proceso puede ser tan importante como el propio entrenamiento previo a la competencia.
La recuperación también es parte del entrenamiento
Después de una carrera, la tentación puede ser volver rápidamente a la rutina habitual. Sin embargo, para Luqui, el regreso debe hacerse progresivamente y acompañado de hábitos que permitan priorizar la recuperación.
Descanso, buena alimentación, hidratación y actividades de muy baja intensidad son los pilares que el corredor identifica como parte de su propio proceso.
También resulta importante considerar que la carrera no comienza ni termina únicamente con los kilómetros recorridos. Los días previos pueden estar atravesados por nervios y estrés, algo que el propio Luqui señala al hablar de la exigencia que implica participar de un evento.
Por eso, una vez terminada la competencia, propone recuperar la atención sobre aquellas cuestiones que durante la preparación pueden quedar en segundo plano.
La vuelta a los entrenamientos, entonces, no tiene por qué ser inmediata ni igual para todos. Para Luqui, debe ser progresiva y adaptarse a los tiempos de cada persona.
Después de una carrera, darle espacio al descanso, mantenerse hidratado, cuidar la alimentación y optar por actividades de muy baja intensidad son las estrategias que, desde su experiencia como corredor, le permiten atravesar mejor ese momento.
La clave está en no comparar procesos: cada persona tiene sus propios tiempos de recuperación y respetarlos también forma parte del entrenamiento.