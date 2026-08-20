Alto rendimiento

Juan Carlos Luqui corre este fin de semana la Media Maratón de Buenos Aires: cómo se prepara

El entrerriano, santafesino por adopción, será protagonista este fin de semana de una de las principales competencias de running del calendario. Su preparación combina hasta 140 kilómetros semanales, sesiones de gimnasio y una rutina que debe adaptar a sus compromisos laborales.