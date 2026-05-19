Con frecuencia se asocia la práctica de pilates con la tonificación muscular, el alivio de dolores de espalda o el mejoramiento de la flexibilidad. Sin embargo, su verdadero potencial trasciende lo meramente estético y estructural.
Pilates y sistema nervioso: cómo ayuda a reducir el estrés y mejorar la salud cerebral
La instructora Noelia Huser explicó cómo esta práctica integral favorece la calma, estimula la neuroplasticidad y contribuye al bienestar físico y mental a través del movimiento consciente y la respiración.
Concebido originalmente bajo el nombre de "Contrología" por su creador, Joseph Pilates, este método se consolida en la actualidad como una potente herramienta de bienestar neurobiológico, capaz de reconfigurar la mente, disminuir el estrés crónico y promover la salud cerebral a largo plazo.
En este marco, Noelia Huser, bailarina e instructora, explicó que el enfoque con el que se analiza el movimiento físico suele estar equivocado: “Vemos al cuerpo como músculos aislados y en realidad el hilo que nos mueve es el cerebro; somos un todo. Y pilates trabaja en forma integral, es un conjunto de ejercicios que trabaja en el aquí y ahora buscando el control”.
El freno al estrés crónico
En una sociedad marcada por la velocidad y la sobreestimulación, gran parte de la población vive con el sistema nervioso activado de forma permanente. Actividades de alto impacto como correr o entrenamientos de fuerza a menudo sostienen ese estado de alerta. Pilates, en cambio, propone un camino inverso a través del movimiento consciente y la respiración costal.
“Las personas están viviendo en automático, no piensan lo que hacen, llegan estresados, agobiados, con mucha carga mental. Al trabajar en el método Pilates están bajando, reduciendo esa carga de estrés porque el movimiento controlado y lento con calidad activa el sistema parasimpático en realidad”, describió Huser.
La clave de este descenso del estrés radica en las pautas respiratorias específicas del método. Al expandir las costillas en lugar de realizar una respiración abdominal, se estimula una de las autopistas nerviosas más importantes del cuerpo. “Baja el cortisol, activa el nervio vago, baja la frecuencia cardíaca y las personas se sienten seguras, se sienten tranquilas”, aseguró la instructora.
Neuroplasticidad
Lejos de agotarse en las famosas camillas conocidas como Reformers, la disciplina incluye una variedad de aparatos y trabajo de suelo diseñados para desafiar al cuerpo. Al trabajar los músculos desde adentro hacia afuera, el practicante refina su propia propiocepción: la capacidad del cerebro de saber exactamente dónde está cada parte del cuerpo sin necesidad de mirarla.
Este flujo constante de nuevos patrones de movimiento estimula de forma directa la neuroplasticidad, es decir, la capacidad del cerebro de formar nuevas conexiones sinápticas a cualquier edad. “Esto hace que el cerebro no envejezca”, detalló la especialista, destacando que el método funciona también como prevención cognitiva al activar la memoria y la concentración.
La efectividad de esta estimulación es tal que el método se utiliza hoy de manera complementaria para abordar afecciones neurológicas severas. “Trabajamos en nuestro estudio con personas que tienen Alzheimer, Parkinson, y se ve cómo el movimiento sana, cómo podemos acompañar y ayudar; qué importante es movernos para nuestro cerebro”, subrayó Huser.
Un traje a medida
Históricamente vinculado a las disciplinas de élite —Joseph Pilates entrenaba originalmente a bailarines, artistas y cantantes de ópera para optimizar su rendimiento y oxigenar sus sistemas—, el método carga a veces con el mito urbano de ser una actividad "aburrida" o pasiva.
Huser, quien llegó a la disciplina precisamente tras sufrir una lesión en la danza, descubrió que la realidad técnica es completamente diferente: “Cuando empiezo a darme cuenta de lo súper intenso que era y de cómo me entrenaba, me empecé a enamorar cada vez más”.
La instructora remarcó que para experimentar los beneficios es crucial contar con un profesional que priorice la precisión por sobre la repetición mecánica. “Lo importante es que se trabaje de manera consciente y prima la calidad antes que la cantidad. Porque lo importante es que el sujeto, sepa desde dónde viene ese movimiento, cómo lo trabajo”, advierte.
Bajo este criterio de personalización, el método derriba cualquier barrera de edad o condición física. “El método se adapta a las personas. Vos podés ayudar y acompañar a todo el mundo”, concluyó Huser, invitando a experimentar una disciplina que, más que un entrenamiento, se presenta como una filosofía de vida y una "ducha de sanación" para el cuerpo y la mente.