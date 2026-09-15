Con la llegada de la primavera aparece una duda muy común en los hogares: ¿conviene mantener las ventanas abiertas para renovar el aire o es mejor cerrarlas para evitar que entren polen y otros alérgenos? La respuesta no es igual para todas las situaciones.
¿Ventilar la casa ayuda o empeora las alergias? Qué conviene hacer en primavera
Abrir las ventanas permite renovar el aire y reducir algunos contaminantes que se acumulan dentro del hogar, pero durante la temporada de polen también puede hacer que ingresen al ambiente sustancias que desencadenan síntomas. La clave está en saber cuándo y cómo ventilar.
La ventilación es una herramienta importante para mejorar la calidad del aire interior y disminuir la concentración de contaminantes que se generan dentro de la vivienda, pero cuando el aire exterior contiene grandes cantidades de polen, humo u otros contaminantes, abrir las ventanas puede aumentar la exposición.
Ventilar no es malo para las alergias, pero importa qué hay afuera
El aire de una vivienda no permanece siempre igual. Dentro de una casa pueden acumularse partículas y sustancias provenientes de distintas fuentes.
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) incluye entre los contaminantes biológicos que pueden encontrarse en ambientes interiores al polen, las esporas de moho, los ácaros del polvo, la caspa de animales y otros materiales capaces de desencadenar reacciones alérgicas o síntomas respiratorios en personas sensibles.
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) incluye entre los contaminantes biológicos que pueden encontrarse en ambientes interiores al polen, las esporas de moho, los ácaros del polvo, la caspa de animales y otros materiales capaces de desencadenar reacciones alérgicas o síntomas respiratorios en personas sensibles.
Por eso, ventilar puede cumplir una función importante: permitir que ingrese aire exterior y ayudar a diluir o eliminar contaminantes generados dentro de la vivienda. La EPA señala que la ventilación ayuda a reducir la concentración de contaminantes presentes en el aire interior y contribuye a mejorar su calidad.
Pero hay una segunda parte de la ecuación.
El aire que entra desde el exterior también puede transportar polen. El polen es un alérgeno que se encuentra en suspensión en el aire y puede provocar síntomas en las personas que tienen sensibilidad a determinadas plantas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recomiendan mantener las ventanas cerradas durante la temporada de polen para reducir la exposición en personas afectadas.
Esto significa que no existe una contradicción entre ventilar y cuidar las alergias. La cuestión es determinar cuándo la ventilación resulta beneficiosa y cuándo puede aumentar el ingreso de un desencadenante.
Una persona alérgica al polen, por ejemplo, puede sentirse peor si mantiene las ventanas abiertas durante un período en el que la concentración de polen en el exterior es elevada. En cambio, en una vivienda donde existe acumulación de contaminantes internos, una ventilación adecuada puede contribuir a mejorar las condiciones del ambiente.
Por eso, cerrar las ventanas durante determinados momentos no significa que haya que mantener la casa permanentemente aislada del exterior.
Qué hacer si hay alergia al polen, polvo o moho
La primera recomendación es identificar cuál es el desencadenante. No todas las alergias responden a las mismas sustancias.
En el interior de las viviendas pueden encontrarse ácaros del polvo, moho, caspa de animales y otros alérgenos. La EPA señala que los ácaros pueden encontrarse especialmente en lugares como almohadas, mantas y otros elementos textiles, mientras que los animales domésticos pueden aportar alérgenos presentes en el ambiente.
El moho merece una atención especial porque necesita humedad para crecer. Según la EPA, cuando las esporas de moho llegan a superficies húmedas pueden comenzar a desarrollarse. En personas sensibles, la exposición puede provocar reacciones alérgicas y también puede desencadenar episodios de asma en quienes tienen asma y alergia al moho.
En esos casos, ventilar los ambientes húmedos puede formar parte de una estrategia para controlar la humedad. La EPA recomienda, por ejemplo, ventilar el baño durante su uso y ayudar a secar las superficies húmedas, ya que el exceso de humedad favorece el crecimiento de moho.
La situación cambia cuando el problema principal es el polen exterior. Allí, abrir las ventanas puede facilitar que ingrese una mayor cantidad del alérgeno al hogar. Los CDC recomiendan mantenerlas cerradas durante la temporada de polen y utilizar filtros de alta eficiencia en los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado cuando sean compatibles con esos equipos.
También es importante mantener la vivienda limpia. La EPA indica que la limpieza regular puede reducir, aunque no eliminar por completo, la presencia de ácaros, polen, caspa de animales y otros agentes que pueden provocar alergias.
Esto incluye prestar atención a las superficies donde puede acumularse polvo y a los lugares que retienen humedad.
Entonces, ¿cuándo conviene abrir las ventanas?
La respuesta depende de lo que se quiera conseguir.
Si el objetivo es reducir contaminantes generados dentro de la vivienda, la ventilación puede ser útil. La EPA destaca que introducir aire exterior ayuda a diluir contaminantes interiores.
Si, en cambio, existe una alta presencia de polen en el exterior y una persona tiene alergia a ese polen, mantener las ventanas cerradas puede reducir la exposición. Esa es precisamente una de las medidas recomendadas por los CDC durante la temporada de polen.
Y si el problema está relacionado con humedad y moho, controlar la humedad y mejorar la ventilación de los ambientes húmedos resulta especialmente importante.
La idea, entonces, no es elegir entre “ventilar siempre” o “no abrir nunca”. Hay que mirar qué está pasando dentro y fuera de la casa.
Durante la primavera, cuando aumenta la presencia de polen, una persona con alergia puede necesitar reducir el ingreso de aire exterior en los momentos de mayor exposición. Al mismo tiempo, mantener una vivienda con humedad, moho o aire cargado tampoco es una buena estrategia.
La ventilación forma parte del cuidado de la calidad del aire, pero debe adaptarse a las condiciones del ambiente. Y ante síntomas persistentes como estornudos frecuentes, congestión, picazón de ojos, tos, silbidos al respirar o dificultad para respirar, especialmente si interfieren con la vida cotidiana, es importante consultar con un profesional de la salud para determinar la causa y el tratamiento adecuado.
En definitiva, ventilar la casa no empeora las alergias por sí mismo. Lo que puede aumentar los síntomas es la exposición al alérgeno específico. En primavera, esa diferencia resulta especialmente importante: renovar el aire interior puede ser beneficioso, pero para quienes son sensibles al polen, abrir las ventanas en momentos de alta presencia de este alérgeno puede jugar en contra.