Calidad del aire

¿Ventilar la casa ayuda o empeora las alergias? Qué conviene hacer en primavera

Abrir las ventanas permite renovar el aire y reducir algunos contaminantes que se acumulan dentro del hogar, pero durante la temporada de polen también puede hacer que ingresen al ambiente sustancias que desencadenan síntomas. La clave está en saber cuándo y cómo ventilar.