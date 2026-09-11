Trabajar, estudiar o mirar contenidos con la notebook apoyada directamente sobre las piernas es una práctica habitual, especialmente cuando se utiliza el equipo durante varias horas.
El hábito al usar la notebook que puede afectar la piel y recomiendan evitar
La exposición reiterada al calor que genera una computadora portátil puede provocar una alteración cutánea conocida como eritema ab igne. Especialistas recomiendan evitar el contacto directo y utilizar el equipo sobre una superficie firme.
Sin embargo, el calor que genera el dispositivo puede acumularse en una zona determinada del cuerpo y, cuando la exposición se repite durante períodos prolongados, producir alteraciones en la piel. Una de ellas es el eritema ab igne, una lesión que suele aparecer con un patrón característico en forma de red.
El problema no está relacionado con un contacto puntual con el equipo, sino con la exposición reiterada a una fuente de calor de intensidad relativamente baja. Por eso, la recomendación de los especialistas y de los propios fabricantes apunta a modificar una costumbre cotidiana: evitar utilizar la computadora directamente sobre el cuerpo y colocarla sobre una superficie plana y firme.
Qué es el eritema ab igne y por qué aparece
El eritema ab igne, también conocido como “síndrome de la piel tostada”, es una alteración cutánea que se produce después de una exposición repetida y prolongada a una fuente de calor.
Puede aparecer cuando una zona de la piel permanece durante mucho tiempo cerca de una fuente térmica, aun cuando la temperatura no sea suficientemente elevada como para provocar una quemadura inmediata.
En el caso de las computadoras portátiles, el calor puede concentrarse en la parte inferior del equipo y transmitirse hacia las piernas cuando no existe una superficie que lo separe del cuerpo. La exposición sostenida puede generar primero cambios en la coloración de la piel y, con el tiempo, dejar un dibujo reticulado o similar a una red.
La aparición de una marca de este tipo no debe interpretarse simplemente como una consecuencia estética del uso de la computadora. Es una señal de que la piel estuvo sometida reiteradamente a una fuente de calor y, por ese motivo, conviene interrumpir esa exposición.
El fenómeno tampoco es exclusivo de las notebooks. El eritema ab igne puede estar relacionado con distintas fuentes de calor utilizadas de manera frecuente, pero el uso prolongado de dispositivos electrónicos sobre las piernas incorporó una situación cotidiana que puede favorecerlo.
En paralelo, mantener una notebook directamente sobre las piernas tampoco es recomendable desde el punto de vista del funcionamiento del equipo. Las computadoras portátiles necesitan circulación de aire para disipar el calor que generan sus componentes internos. Cuando se apoyan sobre superficies blandas o directamente sobre el cuerpo, algunas aberturas de ventilación pueden quedar parcialmente bloqueadas.
Los fabricantes recomiendan utilizar estos dispositivos sobre superficies duras y planas y evitar el contacto directo con la piel durante períodos prolongados. HP, por ejemplo, aconseja no apoyar la computadora directamente sobre el regazo y advierte que las superficies blandas pueden obstruir el flujo de aire.
Cómo evitar el problema al usar la computadora
Una de las medidas más sencillas consiste en cambiar el lugar donde se apoya la notebook. Una mesa o escritorio permite mantener el equipo separado del cuerpo y, al mismo tiempo, facilita la circulación de aire necesaria para controlar su temperatura.
También es conveniente evitar utilizarla sobre camas, almohadas, mantas, ropa u otras superficies que puedan cubrir las rejillas de ventilación. Además de favorecer la acumulación de calor, esa obstrucción puede afectar el rendimiento del dispositivo y aumentar el desgaste de algunos de sus componentes.
El sobrecalentamiento puede manifestarse de distintas maneras. Entre ellas se encuentran un funcionamiento más lento, ventiladores que trabajan de manera constante y con mayor intensidad, bloqueos o reinicios inesperados. Las recomendaciones técnicas apuntan a mantener despejadas las entradas y salidas de aire y limpiar periódicamente las zonas de ventilación.
En cuanto a la piel, la principal medida preventiva es evitar que la fuente de calor permanezca en contacto directo con una misma zona durante períodos extensos. Si aparece una modificación persistente en la coloración, especialmente si presenta un patrón reticulado, es recomendable consultar con un profesional de la salud para determinar su origen.
El objetivo no es dejar de utilizar notebooks ni otros dispositivos electrónicos, sino modificar una práctica que puede parecer cómoda pero que no resulta recomendable cuando se mantiene durante horas. Separar el equipo del cuerpo mediante una superficie adecuada permite reducir tanto la exposición de la piel al calor como los problemas derivados de una ventilación insuficiente.
El caso vuelve a poner en evidencia cómo algunos hábitos vinculados con la tecnología pueden tener efectos que pasan inadvertidos. En este contexto, una medida simple como trabajar con la notebook sobre un escritorio puede ayudar a cuidar tanto la piel como el propio dispositivo.