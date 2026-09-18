Cada 21 de septiembre, las flores amarillas vuelven a ocupar un lugar central en las florerías, las redes sociales y los regalos entre parejas, amigos y familiares. En Argentina, la fecha coincide con la celebración del Día de la Primavera y, en los últimos años, se instaló una costumbre particular: entregar un ramo de flores de este color como una muestra de afecto.
Flores amarillas: qué significa regalarlas y por qué se entregan el 21 de septiembre
La costumbre de regalar flores amarillas cada 21 de septiembre se relaciona con la llegada de la primavera. Qué representa este gesto, de dónde surgió la tradición y por qué volvió a instalarse con fuerza en las redes sociales.
Aunque muchas personas conocen el gesto, no todos saben de dónde viene. La explicación está vinculada con Floricienta, la ficción juvenil creada por Cris Morena y estrenada en 2004, y especialmente con la canción “Flores amarillas”.
Con el paso del tiempo, esa referencia de la televisión argentina fue recuperada por las redes sociales y transformada en una tradición que se repite cada septiembre.
¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre?
La elección del 21 de septiembre no es casual. En Argentina, esa fecha está asociada tradicionalmente con el comienzo de la primavera y con el Día del Estudiante. Por eso, desde hace décadas, las flores forman parte de los regalos y celebraciones de esta jornada.
La costumbre específica de entregar flores amarillas es más reciente. Su popularización está relacionada con Floricienta, la telenovela argentina que comenzó a emitirse en 2004 y que tuvo como protagonista a Florencia Bertotti.
En la ficción, las flores amarillas están vinculadas con el deseo de la protagonista de recibir un ramo como demostración de amor. La historia quedó especialmente asociada a la canción “Flores amarillas”, incluida en la banda sonora de la serie. La canción cuenta el anhelo de una joven que espera que la persona que ama llegue con esas flores.
Ese elemento de la ficción trascendió la pantalla. Años después, con la expansión de TikTok y otras plataformas, escenas, canciones y referencias de la serie volvieron a circular entre nuevas generaciones.
Los usuarios comenzaron a publicar videos relacionados con las flores amarillas y el 21 de septiembre, y el gesto terminó convirtiéndose en una tradición popular de las redes.
No existe una fecha oficial ni un origen formal de lo que se conoce como “Día de las Flores Amarillas”. Se trata de una costumbre que se difundió principalmente mediante las redes sociales y que quedó asociada con la llegada de la primavera y con la referencia cultural de Floricienta.
¿Qué significa regalar flores amarillas?
El significado puede variar según la persona y el vínculo, pero en esta tradición las flores amarillas suelen asociarse con afecto, alegría, amistad, optimismo y buenos deseos.
El amarillo es un color que culturalmente suele relacionarse con la luz del sol, la energía y la vitalidad. Por eso, cuando aparece asociado con la primavera, adquiere una lectura vinculada con la renovación y el comienzo de una nueva etapa.
En el contexto específico del 21 de septiembre, además, el regalo tiene un componente sentimental que proviene de Floricienta. Para quienes conocen la serie, recibir flores amarillas puede funcionar como una referencia directa a la historia y a la canción que convirtió ese ramo en un símbolo de amor.
Pero el gesto no está limitado necesariamente a las parejas. Con los años, la tradición también se extendió a amigos y familiares. Un ramo puede utilizarse simplemente para expresar cariño, celebrar la llegada de la primavera o acompañar un mensaje de buenos deseos.
Por eso, no existe un único significado obligatorio detrás del regalo. El contexto de cada vínculo también determina qué representa.
La historia detrás de Floricienta y las flores amarillas
Floricienta se estrenó en Argentina en 2004 y rápidamente se convirtió en una de las producciones juveniles más reconocidas de la televisión local.
La historia seguía a Florencia, una joven que comienza a trabajar como niñera para la familia Fritzenwalden. Allí se desarrolla su relación con Federico, uno de los personajes principales de la ficción.
Las flores amarillas ocupan un lugar importante dentro de esa historia. En la primera temporada aparece el deseo de Florencia de recibir un ramo de ese color como gesto de amor. La canción que lleva el mismo nombre reforzó todavía más esa asociación.
Con el tiempo, esa escena dejó de ser solamente un elemento de una ficción televisiva. La nostalgia por la serie, especialmente entre quienes la vieron durante su infancia o adolescencia, se combinó con las dinámicas de las redes sociales.
Así, una referencia que originalmente pertenecía a una novela juvenil terminó convertida en una tradición que se repite cada año.
¿Por qué la tradición volvió a hacerse viral?
La respuesta está, en buena medida, en las redes sociales. TikTok permitió que fragmentos de canciones, escenas de televisión y costumbres pudieran ser reutilizados por millones de usuarios.
En el caso de las flores amarillas, la canción de Floricienta comenzó a utilizarse en videos publicados alrededor del 21 de septiembre. Muchas personas mostraban los ramos que habían recibido o expresaban su deseo de recibirlos.
La tendencia también permitió que personas que no habían visto la novela conocieran la referencia. De esta manera, una producción estrenada en 2004 encontró una nueva audiencia a través de plataformas digitales.
El fenómeno se consolidó en los últimos años y que la tradición se relaciona directamente con la popularidad que adquirieron en redes las escenas y la canción de Floricienta.
¿Las flores amarillas son solo para las parejas?
No necesariamente. Aunque buena parte de la tendencia en redes sociales se construyó alrededor de las relaciones románticas, el significado del gesto se amplió.
Una persona puede regalar flores amarillas a su pareja como expresión de amor, pero también a un amigo, un familiar o alguien querido como muestra de afecto y celebración.
En ese sentido, la tradición se fue alejando de una interpretación estrictamente romántica. El color y la fecha permiten asociar el regalo con la alegría de la primavera, mientras que la referencia a Floricienta aporta una dimensión sentimental.
Incluso una sola flor puede funcionar como parte del gesto. No hay una cantidad determinada de flores ni una variedad específica que sea obligatoria para cumplir con la tradición.
El 21 de septiembre y una tradición que cambió con las redes
Hay un detalle importante: el 21 de septiembre es la fecha tradicional del Día de la Primavera en Argentina, pero el inicio astronómico de la primavera no necesariamente ocurre todos los años exactamente ese día.
La fecha del equinoccio puede variar y suele producirse entre el 22 y el 23 de septiembre en el hemisferio sur. Sin embargo, culturalmente, en Argentina el 21 de septiembre quedó establecido como la jornada para celebrar la llegada de la primavera y también como el Día del Estudiante.
En ese contexto se instaló el ritual de las flores amarillas. Primero estuvo la tradición de regalar flores durante la primavera; después llegó la referencia de Floricienta y, finalmente, las redes sociales hicieron que el gesto adquiriera una identidad propia.