Cambio de estación

Cuándo empieza la primavera 2026 en Argentina: la fecha y la hora exacta

Aunque el 21 de septiembre se celebra el Día de la Primavera y el Día del Estudiante, el comienzo astronómico de la nueva estación será el martes 22 de septiembre a las 21.05, según la Hora Oficial Argentina.