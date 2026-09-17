La primavera 2026 no comenzará exactamente el 21 de septiembre, como suele establecerse en el calendario popular. En Argentina, el cambio de estación estará determinado por el equinoccio de septiembre, que este año ocurrirá el martes 22 de septiembre a las 21.05, de acuerdo con la Hora Oficial Argentina.
Cuándo empieza la primavera 2026 en Argentina: la fecha y la hora exacta
Aunque el 21 de septiembre se celebra el Día de la Primavera y el Día del Estudiante, el comienzo astronómico de la nueva estación será el martes 22 de septiembre a las 21.05, según la Hora Oficial Argentina.
El dato figura en el calendario astronómico del Instituto de Astrofísica de La Plata, dependiente de la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET, que toma como referencia la hora oficial del país.
La diferencia entre la fecha que se utiliza tradicionalmente para celebrar la primavera y el momento exacto en que comienza desde el punto de vista astronómico puede generar confusión. En Argentina, el 21 de septiembre continuará siendo el Día de la Primavera y el Día del Estudiante, pero la estación comenzará formalmente unas horas después, cuando se produzca el equinoccio.
Cuándo empieza la primavera 2026 en Argentina
El dato central para este año es preciso: la primavera comenzará el martes 22 de septiembre de 2026 a las 21.05, según la Hora Oficial Argentina, correspondiente al huso horario UTC-3. El momento coincide con el equinoccio de primavera en el hemisferio sur.
El calendario del Instituto de Astrofísica de La Plata establece para 2026 cuatro momentos astronómicos que marcan los cambios de estación. El otoño comenzó el 20 de marzo a las 11.46, el invierno lo hizo el 21 de junio a las 5.24, la primavera comenzará el 22 de septiembre a las 21.05 y el verano llegará el 21 de diciembre a las 17.50, todos expresados en Hora Oficial Argentina.
Por eso, aunque buena parte de los calendarios escolares, comerciales y sociales identifica el 21 de septiembre como el comienzo de la primavera, desde el punto de vista astronómico el cambio se producirá el día siguiente.
La razón es que las estaciones no están determinadas simplemente por una fecha fija del calendario. Su comienzo está relacionado con la posición de la Tierra respecto del Sol y con determinados momentos de su recorrido orbital.
En el caso de la primavera del hemisferio sur, el momento que marca el inicio es el equinoccio de septiembre. Se trata de un instante astronómico concreto y no de una jornada completa. Por eso puede ocurrir en distintas fechas del calendario y también a diferentes horarios de un mismo día.
El Instituto de Astrofísica de La Plata utiliza para sus datos la Hora Oficial Argentina, definida como UTC-3. De esta manera, el momento indicado para el equinoccio puede trasladarse directamente al horario que rige en el país.
Qué es el equinoccio y por qué marca el comienzo de la primavera
La palabra equinoccio está relacionada con la idea de una duración similar entre el día y la noche. Los equinoccios ocurren dos veces al año: uno en marzo y otro en septiembre. En el hemisferio sur, el de marzo señala el comienzo del otoño y el de septiembre marca el inicio de la primavera.
En términos astronómicos, el equinoccio está asociado al momento en que el Sol cruza el plano del ecuador celeste. A partir de este cambio, en el hemisferio sur comienza el período del año en el que las horas de luz avanzan progresivamente respecto de las horas de oscuridad.
Eso no significa que el 22 de septiembre la duración del día pase automáticamente a ser mucho mayor ni que las temperaturas cambien de manera inmediata. El cambio de estación es un fenómeno astronómico, mientras que las condiciones meteorológicas responden a otros factores y pueden variar de una región a otra.
Por ese motivo, el comienzo de la primavera no implica que ese mismo día necesariamente haya temperaturas cálidas en todo el país. En Argentina, además, existe una importante diversidad climática entre las distintas provincias y regiones.
Lo que sí cambia de manera progresiva durante las semanas posteriores es la relación entre las horas de luz y oscuridad. A medida que avanza la primavera hacia el verano, los días se van haciendo más largos y las noches más cortas en el hemisferio sur.
La llegada de la primavera también coincide con una fecha tradicionalmente instalada en la vida cotidiana argentina. El 21 de septiembre se celebra el Día de la Primavera y el Día del Estudiante. Sin embargo, esas celebraciones no modifican el momento astronómico del cambio de estación.
Por qué la primavera no empieza siempre el 21 de septiembre
La asociación entre primavera y 21 de septiembre responde principalmente a una convención del calendario. El comienzo astronómico de la estación puede variar porque el año que utiliza la astronomía para describir el movimiento de la Tierra alrededor del Sol no coincide de manera exacta con la duración del año calendario.
Por eso, los equinoccios y solsticios no ocurren todos los años exactamente en la misma fecha y hora.
En 2026, el momento preciso quedó establecido para el 22 de septiembre a las 21.05 en Argentina. El dato permite diferenciar dos cuestiones que suelen mezclarse: por un lado, la fecha tradicional de celebración; por otro, el instante astronómico que determina oficialmente el cambio de estación.
De esta manera, quienes se pregunten cuándo empieza la primavera 2026 en Argentina deberán tener en cuenta ambas referencias: el 21 de septiembre continuará asociado a los festejos del Día de la Primavera y del Día del Estudiante, mientras que el comienzo astronómico de la estación se producirá el martes 22 de septiembre a las 21.05.
Ese momento marcará el cierre del invierno astronómico y el inicio de la primavera en el hemisferio sur. El próximo cambio de estación será el solsticio de diciembre, previsto para el 21 de diciembre a las 17.50, cuando comenzará el verano.