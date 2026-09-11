Pocos logran resolverlo

¿Podés superar a un adolescente de 15 años?: el cuestionario oficial de las evaluaciones PISA

Un test interactivo basado en las prestigiosas evaluaciones internacionales de la OCDE invita a reflexionar sobre el nivel educativo global y desafía a los adultos a resolver consignas reales de matemática, lectura y ciencias aplicadas a la vida cotidiana.