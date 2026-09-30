Salud y descanso

Café y sueño: el error que muchas personas cometen y puede afectar el descanso

Tomar café durante la tarde puede parecer un hábito inofensivo, pero la cafeína puede permanecer varias horas en el organismo y alterar el sueño. Estudios y revisiones científicas analizaron cuánto tiempo antes de acostarse conviene evitarla.