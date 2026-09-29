Los 9 hábitos saludables que recomienda Harvard para cuidar la salud y vivir más”

Los hábitos cotidianos sostenidos en el tiempo pueden tener un impacto relevante sobre la salud

El segundo hábito es evitar que la actividad física quede limitada a momentos puntuales.

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