Este jueves, el Concejo Municipal de Santa Fe aprobó el proyecto “Clubes que Cuidan, Salud Mental en el Deporte”. En diálogo con CyD Noticias, la concejala Jorgelina Mudallel explicó que la iniciativa busca abordar una problemática que muchas veces no se habla dentro del deporte.
Cómo será el nuevo abordaje de la salud mental en los clubes santafesinos: qué aprobó el Concejo
La concejala Jorgelina Mudallel explicó los alcances de la iniciativa, que contempla talleres, rondas de convivencia y capacitaciones destinadas a abordar situaciones de ansiedad, frustración y presión entre niños y adolescentes.
El programa será llevado adelante en clubes y asociaciones civiles que trabajan con niños y adolescentes e incluirá talleres, rondas de convivencia y capacitaciones.
En este marco, Mudallel remarcó el impacto de la actividad deportiva en la formación de los jóvenes. “Los chicos que hacen deporte forman su identidad, su sentido de pertenencia, conocen valores y es sumamente positivo en su trayectoria de vida”, sostuvo.
A la vez, señaló que durante estas experiencias pueden aparecer momentos de sufrimiento y dificultades vinculadas con las emociones. “Entender que no siempre se gana y que ser fuerte no es no poder decir no me encuentro bien, no me hallo en el equipo, necesito ayuda”, expresó.
Una propuesta para trabajar en los clubes
La concejala explicó que los clubes pueden tener un papel en la identificación de estas situaciones. “Los clubes son instancias de socialización que permiten identificar estas situaciones”, señaló.
A partir de esa mirada, el programa contempla actividades destinadas a trabajar la salud mental dentro de las instituciones deportivas de la ciudad.
Respecto del origen de la iniciativa, Mudallel explicó que inicialmente se buscó que fuera municipal, pero finalmente fue presentada desde el Concejo como decreto.
Presión, ansiedad y frustración
La propuesta también pone el foco en situaciones que pueden presentarse durante la adolescencia y que se vinculan con las exigencias dentro y fuera del deporte.
Mudallel mencionó “la presión por rendir bien” y “la presión de sentir una familia que insiste en que no pueden fallar”, además de aquellos casos en los que los resultados no son los esperados.
Frente a ese escenario, sostuvo que “todo eso se tiene que detectar a tiempo porque es una manera de prevenir futuras situaciones”.
Mudallel planteó que este trabajo requiere continuidad. “Para atravesar estas problemáticas se necesitan políticas públicas sostenidas en el tiempo, redes de contención”, afirmó.
La concejala señaló que, con este programa, se busca comenzar a trabajar con los clubes de la ciudad y promover espacios de escucha y convivencia para abordar estas situaciones.