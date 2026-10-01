Programa de contención

Cómo será el nuevo abordaje de la salud mental en los clubes santafesinos: qué aprobó el Concejo

La concejala Jorgelina Mudallel explicó los alcances de la iniciativa, que contempla talleres, rondas de convivencia y capacitaciones destinadas a abordar situaciones de ansiedad, frustración y presión entre niños y adolescentes.