Santa Fe ciudad

Mudallel propone un plan de pagos para regularizar multas y facilitar la renovación del carnet

La concejala impulsa un programa para que los vecinos con multas pendientes puedan regularizar su situación y evitar que la deuda se convierta en un impedimento para renovar la licencia de conducir. Propone cuotas accesibles y mayores alternativas de pago, en una línea de iniciativas que también busca incorporar herramientas digitales y agilizar la atención del Tribunal de Faltas.