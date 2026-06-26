La concejala Jorgelina Mudallel destacó el avance de una serie de iniciativas destinadas a modernizar el Tribunal de Faltas y facilitar la regularización de infracciones de tránsito, al tiempo que recordó su rechazo a los incrementos que viene aplicando bimestralmente el Ejecutivo Municipal, que si bien tiene la potestad mediante la Ordenanza 12.943 de incrementar el valor de las mismas no es una obligación, que impactan directamente en el valor de las multas que pagan los santafesinos.
Mudallel pidió agilizar trámites, revisar el SEOM y mejorar la atención en el Tribunal de Faltas
La concejala destacó proyectos para facilitar la regularización de infracciones y cuestionó los aumentos periódicos de multas y del estacionamiento medido. También reclamó mayor transparencia sobre el funcionamiento del SEOM y una gestión más ágil para los vecinos.
“En el año 2024 donde se le otorgó este poder al Intendente, como concejales nos opusimos, porque entendíamos que existe una mirada recaudatoria sobre la temática y no una búsqueda de mejorar la transitabilidad y la seguridad vial. Los propios datos oficiales lo demuestran en esta gestión las infracciones de tránsito se incrementaron un 73% respecto a los promedios de las dos gestiones anteriores. Mientras que los dos gobiernos anteriores registraban 670 infracciones por día, Poletti registra 1.115. ¿La gente maneja peor que hace cuatro años o hay mucho más control para más recaudación?”
En los últimos días obtuvo despacho favorable un proyecto que impulsa la implementación de un sistema de atención virtual orientativa en el Tribunal de Faltas, con el objetivo de que los vecinos puedan acceder a información clara sobre sus infracciones, conocer las alternativas disponibles para resolverlas y, eventualmente, realizar gestiones sin necesidad de concurrir presencialmente. La propuesta busca agilizar trámites, reducir tiempos de espera y acercar el Estado a quienes necesitan resolver una situación administrativa.
La iniciativa forma parte de una agenda más amplia impulsada por Mudallel para facilitar el pago y la regularización de multas de tránsito. Entre los proyectos presentados se encuentran la incorporación de nuevas entidades financieras, bancos y plataformas digitales para el pago de infracciones, así como la posibilidad de acceder a planes de financiación más amplios y accesibles para los contribuyentes sin acudir presencialmente al Tribunal de Faltas siempre y cuando la voluntad de pago se haga previa al vencimiento de la misma.
"Si el Municipio tiene capacidad para detectar una infracción en segundos, también debería tener la misma capacidad para ayudar al vecino a resolverla. Hoy existe una enorme facilidad para multar, pero enormes dificultades para regularizar la situación", sostuvo la concejala.
Mudallel señaló que estas propuestas cobran especial relevancia en un contexto donde el costo de las multas continúa aumentando. En lo que va del año 2026 el Ejecutivo hizo uso de su potestad de actualización siempre que pudo, las mismas se han actualizado en cada bimestre del año hasta el mes de junio acumulando un incremento del 22,7%.
"Los vecinos sienten que vivir en Santa Fe es cada vez más caro. Aumenta el boleto, aumenta el SEOM, aumentan las multas y aumentan las tasas y derechos. Por eso creemos que el esfuerzo debe estar puesto en facilitar trámites, mejorar servicios y generar herramientas que permitan cumplir con las obligaciones sin burocracia ni obstáculos."
Respecto del Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM), Mudallel insistió en la necesidad de avanzar con la auditoría integral que viene reclamando junto a otros concejales para conocer en detalle el funcionamiento económico, financiero y jurídico del sistema.
"Queremos transparencia sobre cuánto recauda el sistema, cómo se distribuyen esos recursos y cuáles son los beneficios concretos que recibe la ciudad. También reclamamos recuperar mecanismos de control y seguimiento que fueron eliminados y corregir las falencias que siguen afectando a usuarios y vecinos."
Asimismo, recordó que presentó iniciativas para mejorar el régimen de franquicias para frentistas y ampliar el radio de cobertura de esos beneficios, entendiendo que quienes viven o desarrollan actividades en las zonas alcanzadas por el estacionamiento medido necesitan respuestas acordes a la realidad que enfrentan diariamente.
Finalmente, Mudallel sostuvo que el desafío es construir un municipio más cercano y eficiente.
"No se trata de discutir si hay que controlar o no. Se trata de entender que el Estado debe ser igual de eficiente para resolver que para cobrar. Por eso impulsamos herramientas para facilitar trámites, ampliar opciones de pago, mejorar la atención al vecino y garantizar mayor transparencia en los sistemas que administra el Municipio. Gobernar no es recaudar más; gobernar es hacerle la vida más fácil a los vecinos y vecinas de Santa Fe."