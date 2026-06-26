Concejo Municipal

Mudallel pidió agilizar trámites, revisar el SEOM y mejorar la atención en el Tribunal de Faltas

La concejala destacó proyectos para facilitar la regularización de infracciones y cuestionó los aumentos periódicos de multas y del estacionamiento medido. También reclamó mayor transparencia sobre el funcionamiento del SEOM y una gestión más ágil para los vecinos.