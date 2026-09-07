Como adelantó El Litoral, la Municipalidad lanzó un plan con facilidades de pago de tributos municipales, que rige desde este 1° de septiembre. Esta especie de moratoria busca que los contribuyentes de la ciudad capital se pongan al día con la Tasa General de Inmuebles (TGI) y el Derecho de Registro e Inspección (Drei).
Tras el plan de pago de tributos, ahora plantean otro para dar "alivio fiscal" a deudores de multas en Santa Fe
Ya rige el régimen municipal para ponerse al día con la TGI, Drei, Derechos de Edificación y de Habilitaciones Especiales, entre otras contribuciones. Desde el Concejo, solicitaron un programa de alivio fiscal para quienes deben multas.
También, abarca a los deudores de Derechos de cuidado y atención exterior en panteones del Cementerio Municipal; de Derechos de Ocupación de Dominio Público; de Publicidad y Propaganda; de Contribución de Mejoras; de Registro de Habilitaciones Especiales, y de Derecho de Edificación.
El propio secretario de Hacienda municipal, José Serruya, admitió en diálogo con CyD Litoral que la recaudación, sobre todo de Drei -el derecho que debe abonar quien realice toda actividad productiva o comercial- ha caído; lo mismo con la TGI, el servicio ciudadano más común (alumbrado, barrido y limpieza).
Tanto Drei como TGI son los ingresos genuinos más importantes -en términos porcentuales- para las arcas municipales, muy por encima de otros tributos y actuaciones administrativas.
Las deudas de las aludidas tasas y derechos -a excepción de las del Derecho de Edificación- que se encuentren en gestión administrativa, pueden regularizarse con planes de facilidades de pago de hasta 36 cuotas mensuales, iguales y consecutivas.
Las multas
Pero otro ingreso por recaudación municipal genuino son las sanciones dinerarias por infracciones que cometen los ciudadanos de Santa Fe (multas), contravenciones que están tipificadas en el Régimen de Infracciones y Penalidades (Ordenanza N° 7.882 y sus actualizaciones).
Estas van desde faltas en el tránsito; contra la seguridad e higiene; contra el bienestar y la estética urbana; contra el orden público o la autoridad municipal, entre muchas otras.
Como ha contado en reiteradas oportunidades este diario, el valor dinerario de cada multa se calcula en función de un parámetro de base, que es la Unidad Fija (UF), y que está atado al incremento de los combustibles.
El municipio tiene la potestad otorgada por ordenanza vigente (N° 12.943) de actualizar -o no- la UF de forma bimestral.
En 2024, el Concejo determinó con esa norma que los montos mínimos y máximos previstos para cada una de las infracciones sancionadas con multa se determinan por la UF, cuyo valor en pesos equivale a un litro de nafta súper valor surtidor de la empresa YPF del ACA de Santa Fe.
La última actualización fue el 10 de agosto: una UF pasó a costar 2.092 pesos. Fueron cuatro las actualizaciones del costo de esta unidad en lo que va del año. Y el porcentual acumulado de incremento de los valores de las multas en lo que va de este 2026 es del 23%.
La propuesta
Más allá de que la sanción dineraria se impone como un "efecto ordenador" de la convivencia ciudadana- y, también, como disuasión para que esa contravención no se repita a posteriori-, cometer una infracción y recibir una multa también genera un impacto económico en los bolsillos de una familia.
En este sentido, en el Concejo se presentó un proyecto donde se le pide al Ejecutivo Municipal la realización de estudios de factibilidad técnica, económica y operativa para la implementación de un "Programa de Alivio Fiscal para Multas Municipales".
Cabe aclarar que esta iniciativa fue recientemente ingresada y está en comisiones del Legislativo local. Habrá que ver en las próximas semanas si tiene avances y llega al recinto.
Este plan de alivio fiscal "deberá abarcar las deudas vigentes que se encuentren bajo la órbita del Tribunal de Faltas Municipal", dice el proyecto en ciernes. Y plantea que en 30 días, el Ejecutivo informe al Concejo, si el resultado de los estudios es factible, cuál será el cronograma para su implementación.
Fundamentos
El proyecto fue presentado por Jorgelina Mudallel (PJ), con el acompañamiento de su par de bloque, Jorge Fernández. Lo que motivó la presentación de esta iniciativa fiscal fue el análisis de los resultados mensuales de recaudación municipal y su comparación interanual, fundamentaron.
Asimismo, Mudallel aseguró que fue clave "la escucha activa de vecinos y vecinas de nuestra ciudad", puesto que en la actualidad "el endeudamiento por multas (principalmente las de tránsito) constituye una problemática profunda", aseguró.
"Muchos santafesinos se ven en la imposibilidad económica de afrontar su pago, optando muchas veces por transitar de manera ilegal, debido a no poder renovar el carnet de conducir, por ejemplo", adujeron luego los concejales del arco opositor.
En este sentido, "y tras avizorar que la caída de recursos se debe principalmente a los bajos niveles de actividad económica y consumo interno, resulta necesario mejorar las condiciones de regularización para los contribuyentes locales", justificó Mudallel.
El objetivo es doble -prosiguió-: "Por un lado, permitir que los vecinos mejoren su perfil de endeudamiento a un bajo costo y, por otro, captar nuevos recursos necesarios para el funcionamiento del municipio".
Este programa se propone en sintonía con las disposiciones anunciadas por el Gobierno provincial, que ha implementado su propio programa de Alivio Fiscal, cerraron Mudallel y Fernández.