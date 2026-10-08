Hay tareas de la casa que se pueden ver: lavar la ropa, cocinar, limpiar, hacer las compras o llevar a los chicos a una actividad.
La carga mental: por qué organizar todo también agota
Pensar qué falta, anticipar necesidades, organizar horarios y recordar cada detalle también forma parte del trabajo doméstico. Estudios científicos muestran que esta dimensión invisible de las tareas del hogar puede concentrarse de manera desigual y asociarse con mayores niveles de estrés, agotamiento y menor bienestar.
Pero existe otra parte del trabajo cotidiano que ocurre antes y muchas veces no queda registrada: recordar que hay que comprar un medicamento, revisar cuándo vence una factura, pedir un turno, organizar quién lleva a un hijo a la escuela, pensar qué se va a comer durante la semana o anticipar qué hará falta para el próximo cumpleaños.
Ese conjunto de actividades forma parte de lo que la investigación académica denomina trabajo cognitivo doméstico y suele relacionarse con el concepto de carga mental. No se trata simplemente de “tener muchas cosas en la cabeza”, sino de una serie de procesos que incluyen anticipar necesidades, buscar alternativas, tomar decisiones y controlar que lo previsto finalmente ocurra.
La socióloga Allison Daminger estudió esta dimensión a partir de 70 entrevistas realizadas a integrantes de 35 parejas.
Su investigación, publicada en American Sociological Review, concluyó que este trabajo cognitivo constituye una dimensión particular del trabajo doméstico y que, en las parejas heterosexuales estudiadas, las mujeres realizaban una mayor proporción, especialmente de las tareas relacionadas con anticipar y supervisar.
No es solamente hacer: también hay que pensar antes
Una de las claves para entender la carga mental es diferenciar la ejecución de una tarea de todo lo que hace falta para que esa tarea suceda.
Por ejemplo, preparar una comida implica cocinar, pero antes puede ser necesario recordar qué alimentos hay en casa, detectar cuáles faltan, pensar qué menú hacer, contemplar las preferencias o necesidades de quienes viven allí, hacer una lista, comprar los ingredientes y controlar que estén disponibles cuando llegue el momento.
Lo mismo ocurre con una consulta médica. La tarea visible puede ser acompañar a una persona al turno. Sin embargo, alguien tuvo que recordar que era necesario solicitarlo, buscar una fecha disponible, revisar horarios, pedirlo, anotarlo y eventualmente reorganizar otras actividades.
La investigación de Daminger propuso precisamente analizar esas acciones que quedan detrás de la ejecución. Según el estudio, el trabajo cognitivo doméstico incluye cuatro procesos principales: anticipar necesidades, identificar alternativas para resolverlas, decidir entre esas alternativas y hacer un seguimiento de los resultados.
Por eso, dos personas pueden realizar una cantidad similar de tareas físicas y, aun así, no estar asumiendo la misma carga cognitiva.
La diferencia también puede aparecer cuando una persona “ayuda” después de recibir instrucciones. Desde la perspectiva del trabajo cognitivo estudiado por la sociología, la responsabilidad no se limita a hacer la tarea: también existe una carga asociada con detectar que algo debe hacerse y asegurarse de que ocurra.
Qué encontraron los estudios sobre la carga mental
Una revisión sistemática publicada en 2023 analizó 31 investigaciones sobre la dimensión cognitiva del trabajo doméstico y el cuidado de los hijos. Los estudios incluidos utilizaron diferentes métodos, como entrevistas, encuestas, observaciones y estimaciones del tiempo dedicado a estas actividades.
La revisión encontró que, en los trabajos analizados, las mujeres realizaban una mayor proporción del trabajo mental doméstico, particularmente en cuestiones relacionadas con el cuidado y las decisiones vinculadas a la crianza.
También encontró asociaciones entre esta carga y consecuencias negativas como mayor estrés, menor satisfacción con la vida y con la relación de pareja, además de posibles efectos sobre las trayectorias laborales.
Esto no significa que toda persona que organiza las tareas de una casa vaya a desarrollar un problema de salud mental. Tampoco permite afirmar que la carga mental sea por sí misma una causa directa de depresión o agotamiento en todos los casos. Las investigaciones muestran asociaciones y, en muchos casos, trabajan con muestras específicas.
Uno de los estudios más recientes que profundizó en esta cuestión analizó a 322 madres de niños pequeños y comparó el trabajo doméstico físico con el cognitivo en 30 tareas habituales.
Los resultados mostraron que la distribución del trabajo cognitivo era más desigual que la del trabajo físico. Además, entre las participantes, una mayor proporción del trabajo cognitivo doméstico a cargo de las madres se asoció con mayores síntomas depresivos, más estrés, mayor agotamiento, peor percepción de la salud mental y menor calidad de la relación de pareja.
Es importante poner estos resultados en contexto: se trató de una muestra de madres de niños pequeños y los datos fueron obtenidos mediante cuestionarios. Por eso, los resultados no permiten generalizar automáticamente a todas las personas ni establecer que la carga mental sea la única explicación de esos problemas.
Pero sí aportan evidencia sobre una cuestión concreta: la parte invisible de la organización doméstica puede tener relación con el bienestar psicológico.
La carga mental también puede trasladarse al trabajo
La preocupación por lo que ocurre en casa tampoco necesariamente queda dentro de la casa.
Un estudio publicado en European Societies analizó datos de encuestas correspondientes a diez países europeos y examinó la relación entre la distribución del trabajo cognitivo doméstico y el conflicto entre las responsabilidades familiares y laborales.
Los investigadores encontraron que una mayor participación de las mujeres en el trabajo cognitivo doméstico estaba asociada con una mayor probabilidad de experimentar conflicto entre familia y trabajo. En particular, las mujeres que realizaban una proporción mayor de estas tareas presentaban mayor riesgo de llegar al trabajo agotadas como consecuencia de las responsabilidades domésticas.
La investigación ayuda a comprender por qué la carga mental puede ser difícil de detectar: no siempre ocupa un momento específico del día.
Una persona puede estar trabajando y, al mismo tiempo, recordar que tiene que pedir un turno. Puede estar cenando y pensar en una actividad escolar del día siguiente. Puede estar acostada y revisar mentalmente qué falta comprar.
No significa que cada pensamiento sobre una tarea constituya una carga problemática. El punto estudiado por los investigadores es la responsabilidad sostenida de anticipar, organizar, decidir y supervisar múltiples aspectos de la vida doméstica.
Por qué organizar también puede generar agotamiento
El cansancio asociado con la carga mental no se explica solamente por la cantidad de tareas. También importa la responsabilidad de mantenerlas funcionando.
La investigación sobre trabajo cognitivo doméstico señala que estas actividades suelen ser poco visibles y poco reconocidas. Quien las realiza puede no estar haciendo una tarea física en ese momento, pero continúa sosteniendo mentalmente su planificación.
Esto puede generar una situación particular: cuando algo funciona, muchas veces no se percibe el trabajo que hubo detrás. Si el cumpleaños está organizado, la comida preparada y los turnos solicitados, el resultado parece simplemente “haber ocurrido”.
En cambio, cuando algo se olvida, la responsabilidad puede hacerse visible inmediatamente.
Un estudio publicado en 2019 sobre trabajo doméstico invisible ya había encontrado que muchas madres asumían en forma exclusiva responsabilidades relacionadas con organizar las rutinas familiares y mantener el orden del hogar. Esa investigación, realizada con 393 madres estadounidenses casadas o en pareja con hijos dependientes, analizó además la relación entre ese trabajo invisible y diferentes indicadores de bienestar.
Qué puede ayudar a reducirla
Los estudios no ofrecen una receta única para resolver la carga mental, pero sí permiten extraer una conclusión importante: repartir solamente la ejecución de las tareas no necesariamente significa repartir la responsabilidad completa.
Si una persona sigue siendo quien recuerda que hay que hacer algo, decide cuándo, busca las opciones y después controla que se haya realizado, puede continuar concentrando buena parte del trabajo cognitivo aunque otra persona haga la actividad concreta.
La evidencia más reciente incluso aporta un dato interesante. Un pequeño estudio piloto publicado en 2025 evaluó una intervención destinada a reducir las desigualdades en la distribución del trabajo doméstico.
Las mujeres que informaron una distribución más igualitaria del trabajo cognitivo después de la intervención también informaron menores niveles posteriores de depresión y estrés y una mejor percepción de su salud física y mental. Los autores aclaran que se trató de un estudio piloto pequeño y que los resultados necesitan ser replicados en muestras más amplias y diversas.
Por eso, hablar de carga mental no implica solamente contar quién lava los platos o quién hace las compras. También significa preguntarse quién recuerda, quién anticipa, quién organiza, quién decide y quién supervisa.
La evidencia disponible sugiere que esa parte invisible del trabajo doméstico merece ser considerada cuando se habla de bienestar. Porque descansar no depende únicamente de tener unos minutos libres: cuando la responsabilidad de que todo funcione continúa en la cabeza, la tarea puede haber terminado físicamente, pero no necesariamente terminó mentalmente.