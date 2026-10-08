La carga mental: por qué organizar todo también agota

El trabajo cognitivo doméstico y suele relacionarse con el concepto de carga menta

Recordar que hay que comprar un medicamento, revisar cuándo vence una factura, pedir un turno, pensar qué se va a comer durante la semana

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