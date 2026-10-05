Algo más que cansancio

Piernas pesadas al final del día: por qué pasa y cuándo conviene consultar

La sensación de pesadez, cansancio o hinchazón en las piernas puede aparecer después de pasar muchas horas de pie o sentado. Sin embargo, cuando es persistente, se acompaña de edema, cambios en la piel, dolor o aparece de manera repentina en una sola pierna, puede requerir una evaluación médica.