Hay un momento en el que las letras del celular parecen demasiado pequeñas, un libro debe alejarse unos centímetros para poder leerlo y la luz que antes alcanzaba ya no parece suficiente.
Presbicia: qué es la vista cansada, a qué edad aparece y cómo se corrige
La dificultad para leer letras pequeñas, alejar el celular o necesitar más luz para ver de cerca son signos frecuentes de presbicia. Es un cambio natural asociado al envejecimiento del ojo y ocurre porque el cristalino pierde progresivamente su capacidad para enfocar objetos cercanos.
Para muchas personas, esos cambios aparecen alrededor de los 40 años y tienen una explicación concreta: la presbicia, conocida también como “vista cansada”.
No se trata simplemente de que los ojos estén fatigados después de una jornada frente a una pantalla, sino de una modificación relacionada con el envejecimiento del sistema que permite enfocar de cerca.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la presbicia como la dificultad para ver objetos cercanos asociada al aumento de la edad y señala que aparece de manera prácticamente universal después de los 40 años.
Además, estima que más de 800 millones de personas en el mundo tienen una alteración de la visión cercana relacionada con la presbicia.
Qué cambia dentro del ojo con el paso del tiempo
Para entender la presbicia hay que mirar una estructura muy pequeña pero fundamental: el cristalino. Se trata de una lente transparente ubicada dentro del ojo, detrás del iris. Su función es modificar su forma para conseguir que la luz se enfoque correctamente sobre la retina.
Cuando una persona joven mira algo cercano, el cristalino puede cambiar de forma y aumentar su poder de enfoque. Este mecanismo se denomina acomodación y permite pasar de mirar un objeto lejano a leer un texto a poca distancia.
Con los años, sin embargo, el cristalino se vuelve progresivamente más rígido y pierde capacidad para modificar su forma.
Como consecuencia, al ojo le cuesta cada vez más conseguir un enfoque nítido de cerca. La Academia Estadounidense de Oftalmología explica que este proceso suele comenzar a hacerse evidente después de los 40 años.
Las investigaciones sobre las propiedades mecánicas del cristalino también respaldan esta explicación.
Un estudio publicado en Investigative Ophthalmology & Visual Science encontró un marcado aumento de la rigidez del cristalino con la edad, especialmente en su núcleo, y planteó que este cambio puede reducir de manera importante la capacidad de acomodación.
Una revisión científica sobre la biomecánica del cristalino coincide en que la presbicia está relacionada principalmente con modificaciones que se producen en esta estructura a medida que pasan los años.
Entre ellas se encuentran cambios en sus propiedades mecánicas y en su forma.
Por eso, uno de los primeros signos puede ser bastante cotidiano: alejar un libro, el menú de un restaurante o el teléfono para conseguir que las letras se vean con mayor claridad.
También pueden aparecer visión borrosa de cerca, cansancio ocular y dolor de cabeza después de realizar actividades que requieren enfocar durante un tiempo prolongado.
La presbicia no significa que el ojo deje de funcionar ni que necesariamente exista una enfermedad. Es un cambio asociado al envejecimiento. Sin embargo, una dificultad visual nueva o que empeora debe ser evaluada por un profesional para determinar cuál es su causa.
Miopía e hipermetropía: por qué no todos viven la presbicia de la misma manera
La expresión “la hipermetropía suma y la miopía resta” puede servir como una manera sencilla de explicar que el punto de partida visual influye en cómo una persona experimenta los cambios de la visión cercana. Pero es importante aclarar que miopía, hipermetropía y presbicia no son lo mismo.
La miopía es un error refractivo que dificulta principalmente la visión de lejos. En la hipermetropía, en cambio, existe dificultad para enfocar correctamente los objetos cercanos.
La presbicia también afecta la visión próxima, pero su origen está relacionado fundamentalmente con la pérdida de capacidad de acomodación del cristalino asociada a la edad.
Esto explica por qué una persona miope puede notar determinadas ventajas para algunas tareas de cerca. Cuando se quita los anteojos, por ejemplo, una persona con miopía puede conservar una buena capacidad para enfocar objetos próximos, dependiendo de la graduación y de otras características de su visión.
Eso no significa que la miopía evite la presbicia: son fenómenos ópticos diferentes que pueden coexistir.
La hipermetropía, por su parte, puede hacer que las dificultades para el trabajo de cerca se hagan evidentes antes.
Una revisión sistemática de la literatura sobre presbicia encontró que las personas con hipermetropía presentan un mayor riesgo de desarrollar presbicia y que la edad constituye el principal factor asociado a su aparición.
En términos simples, el ojo llega a los 40 años con determinadas características refractivas y, a partir de allí, se suma un cambio natural: el cristalino pierde flexibilidad. Por eso la experiencia no es idéntica para todas las personas.
Cómo se corrige la presbicia
La buena noticia es que la presbicia puede corregirse. La solución más conocida son los anteojos para visión cercana. Según el caso, también pueden utilizarse lentes bifocales, trifocales o progresivos, lentes de contacto y otras alternativas indicadas por un especialista.
En los últimos años también se incorporaron opciones farmacológicas para determinados pacientes y existen alternativas quirúrgicas, pero su indicación depende de una evaluación oftalmológica individual.
No todas las personas necesitan el mismo tipo de corrección ni tienen las mismas condiciones visuales.
La OMS señala que la disminución de la visión provocada por errores refractivos puede corregirse con gafas o lentes de contacto adecuados y, en determinados casos, mediante cirugía refractiva.
Por eso, frente a los primeros cambios —como alejar cada vez más el celular, necesitar más iluminación, entrecerrar los ojos para leer o terminar una tarea de cerca con dolor de cabeza— no conviene asumir simplemente que se trata de cansancio.
La presbicia forma parte del envejecimiento normal del ojo y no puede prevenirse. Pero sí puede corregirse para recuperar una visión cercana funcional.
La evaluación oftalmológica permite, además, determinar si la dificultad responde solamente a la presbicia o si existe otro problema visual que requiere atención.
Más que una consecuencia de pasar demasiado tiempo frente a una pantalla, la “vista cansada” tiene una explicación biológica: con los años, el cristalino pierde parte de la flexibilidad que alguna vez permitió enfocar de cerca con facilidad.
Es un cambio gradual, frecuente y esperable, pero que no debería obligar a resignar una buena visión en las actividades cotidianas.