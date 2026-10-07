Salud visual

Presbicia: qué es la vista cansada, a qué edad aparece y cómo se corrige

La dificultad para leer letras pequeñas, alejar el celular o necesitar más luz para ver de cerca son signos frecuentes de presbicia. Es un cambio natural asociado al envejecimiento del ojo y ocurre porque el cristalino pierde progresivamente su capacidad para enfocar objetos cercanos.