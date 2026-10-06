#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Bienestar

La nueva longevidad no es vivir más , el vivir diferente

Los + 50 , la segunda mitad de la vida. Atravesar el medio siglo invita a redefinir el bienestar personal con hábitos saludables, nuevos proyectos y una mirada activa para disfrutar del futuro.

Después de los 50 todavía queda mucho por vivir, aprender, compartir y disfrutar.Después de los 50 todavía queda mucho por vivir, aprender, compartir y disfrutar.
 13:13
+ Agregar El Litoral en
Por: 

Muchas veces leemos que podríamos vivir hasta cien años y más también. Incluso ya hay quienes hablan de la inmortalidad del ser humano. ¿Pero qué hay de lo concreto de llegar, rondar y/o atravesar la barrera de los cincuenta? Una cifra simbólica, el medio siglo. Un momento en el que no somos mayores ni jóvenes y donde un horizonte real obliga a repensar nuestro porvenir.

Una etapa en la que nunca es tarde para diseñar el proyecto vital. Un tiempo en el que, por primera vez, la longevidad es una experiencia colectiva. A casi todos les tocará transitarla.

La nueva longevidad no es vivir más, sino hacerlo mejor, diferente, plenos, partícipes e integrados, y mucho de ello depende de los hábitos, los proyectos y la propia actitud relacionados con la longevidad, el cuidado y la atención de las personas mayores.

Hay lineamientos donde se describen las situaciones clínicas y los desafíos más frecuentes con este grupo de la población, mientras que además y por otro lado , se desarrollan aspectos relevantes que hacen a la promoción del bienestar y la calidad de vida de las personas mayores.

Hay que. Promocionar el cuidado y la atención de las personas mayores. Sentar las bases de ello, sobre un nuevo paradigma y una nueva narrativa basada en la longevidad que no solo se reduce a un fenómeno demográfico y clínico sino que se considera uno de los principales condicionantes del desarrollo social en la primera mitad de este siglo.

Hay que encontrar respuestas a las demandas del grupo de la población que más crecerá según las tendencias actuales. Personas mayores que, al mismo tiempo, deciden vivir de manera diferente y que dan a este fenómeno de la longevidad la necesidad de poder integrarlo cuantitativa y cualitativamente para su mejor comprensión.

Te dejo unos consejos para una vida más saludable

10 consejos para vivir mejor después de los 50

1. Muévase todos los días: caminar, correr, nadar o practicar el deporte que disfrute.

2. Entrene la fuerza: mantener la masa muscular es clave para conservar autonomía y prevenir caídas.

3. Coma mejor: priorice frutas, verduras, legumbres, proteínas de calidad y alimentos poco procesados.

4. Cuide el sueño: dormir bien es fundamental para la memoria, el ánimo y la salud cardiovascular.

5. Controle su salud: presión arterial, glucemia, colesterol, peso y los controles preventivos correspondientes.

6. Mantenga la mente activa: lea, estudie, aprenda algo nuevo y busque desafíos intelectuales.

7. Cuide sus vínculos: compartir tiempo con familiares y amigos también es una forma de cuidar la salud.

8. Maneje el estrés: encuentre espacios para descansar, relajarse y desconectarse de las preocupaciones cotidianas.

9. Tenga proyectos: una actividad, un viaje, un deporte, un emprendimiento o cualquier objetivo que le dé sentido a cada etapa.

10. Disfrute la vida: cuide su salud, pero no se olvide de vivir. La salud también es bienestar, libertad y capacidad de disfrutar.

El desafío empieza hoy

No espere a sentirse mayor para empezar a cuidarse. Elija un consejo, póngalo en práctica hoy y conviértalo poco a poco en un hábito. Porque después de los 50 todavía queda mucho por vivir, aprender, compartir y disfrutar.

+ Agregar El Litoral en
#TEMAS:
Salud
Viví Mejor - Bienestar
Viví Mejor - Salud
Revista Viví Mejor

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro