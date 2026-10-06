Muchas veces leemos que podríamos vivir hasta cien años y más también. Incluso ya hay quienes hablan de la inmortalidad del ser humano. ¿Pero qué hay de lo concreto de llegar, rondar y/o atravesar la barrera de los cincuenta? Una cifra simbólica, el medio siglo. Un momento en el que no somos mayores ni jóvenes y donde un horizonte real obliga a repensar nuestro porvenir.
La nueva longevidad no es vivir más , el vivir diferente
Los + 50 , la segunda mitad de la vida. Atravesar el medio siglo invita a redefinir el bienestar personal con hábitos saludables, nuevos proyectos y una mirada activa para disfrutar del futuro.
Una etapa en la que nunca es tarde para diseñar el proyecto vital. Un tiempo en el que, por primera vez, la longevidad es una experiencia colectiva. A casi todos les tocará transitarla.
La nueva longevidad no es vivir más, sino hacerlo mejor, diferente, plenos, partícipes e integrados, y mucho de ello depende de los hábitos, los proyectos y la propia actitud relacionados con la longevidad, el cuidado y la atención de las personas mayores.
Hay lineamientos donde se describen las situaciones clínicas y los desafíos más frecuentes con este grupo de la población, mientras que además y por otro lado , se desarrollan aspectos relevantes que hacen a la promoción del bienestar y la calidad de vida de las personas mayores.
Hay que. Promocionar el cuidado y la atención de las personas mayores. Sentar las bases de ello, sobre un nuevo paradigma y una nueva narrativa basada en la longevidad que no solo se reduce a un fenómeno demográfico y clínico sino que se considera uno de los principales condicionantes del desarrollo social en la primera mitad de este siglo.
Hay que encontrar respuestas a las demandas del grupo de la población que más crecerá según las tendencias actuales. Personas mayores que, al mismo tiempo, deciden vivir de manera diferente y que dan a este fenómeno de la longevidad la necesidad de poder integrarlo cuantitativa y cualitativamente para su mejor comprensión.
Te dejo unos consejos para una vida más saludable
10 consejos para vivir mejor después de los 50
1. Muévase todos los días: caminar, correr, nadar o practicar el deporte que disfrute.
2. Entrene la fuerza: mantener la masa muscular es clave para conservar autonomía y prevenir caídas.
3. Coma mejor: priorice frutas, verduras, legumbres, proteínas de calidad y alimentos poco procesados.
4. Cuide el sueño: dormir bien es fundamental para la memoria, el ánimo y la salud cardiovascular.
5. Controle su salud: presión arterial, glucemia, colesterol, peso y los controles preventivos correspondientes.
6. Mantenga la mente activa: lea, estudie, aprenda algo nuevo y busque desafíos intelectuales.
7. Cuide sus vínculos: compartir tiempo con familiares y amigos también es una forma de cuidar la salud.
8. Maneje el estrés: encuentre espacios para descansar, relajarse y desconectarse de las preocupaciones cotidianas.
9. Tenga proyectos: una actividad, un viaje, un deporte, un emprendimiento o cualquier objetivo que le dé sentido a cada etapa.
10. Disfrute la vida: cuide su salud, pero no se olvide de vivir. La salud también es bienestar, libertad y capacidad de disfrutar.
El desafío empieza hoy
No espere a sentirse mayor para empezar a cuidarse. Elija un consejo, póngalo en práctica hoy y conviértalo poco a poco en un hábito. Porque después de los 50 todavía queda mucho por vivir, aprender, compartir y disfrutar.