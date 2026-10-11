Un hombre de 44 años fue aprehendido en la ciudad de Santa Fe luego de protagonizar una persecución policial a bordo de una camioneta Nissan Frontier gris.
Persecución, choque en una zanja y resistencia a la autoridad en Santa Fe
El conductor de una Nissan Frontier intentó escapar de la Policía tras una persecución por distintos sectores de los barrios Las Flores y Los Naranjos. Terminó con la camioneta dentro de una zanja, abandonó el vehículo y quiso huir a pie, pero fue interceptado por los efectivos.
El procedimiento, que se extendió por calles de los barrios Las Flores y Los Naranjos, culminó cuando el conductor perdió el control del vehículo y terminó dentro de una zanja. Después intentó escapar a pie, aunque fue alcanzado por los uniformados.
El episodio fue informado el sábado por la oficina de prensa de la Unidad Regional Uno (URI) de la Policía de Santa Fe. Según el reporte oficial, personal del Comando Radioeléctrico inició el seguimiento de la camioneta en inmediaciones de Millán Medina y avenida Blas Parera.
Dentro de una zanja
La persecución continuó por distintas calles de la zona hasta llegar a la intersección de Aguado y Beruti. Allí, debido al estado de la calzada, el conductor perdió el control de la Nissan Frontier y terminó con el vehículo dentro de una zanja.
Lejos de detenerse para afrontar el procedimiento, el hombre descendió de la camioneta e intentó continuar la fuga a pie. Sin embargo, los policías lograron interceptarlo a mitad de cuadra y concretaron su aprehensión.
El sospechoso fue trasladado a una dependencia policial. La información oficial encuadró el procedimiento en los presuntos delitos de encubrimiento y resistencia a la autoridad, aunque no brindó detalles sobre el origen de la camioneta ni sobre las circunstancias que motivaron el inicio de la persecución.
Otros procedimientos
En otro operativo nocturno, efectivos del Comando Radioeléctrico aprehendieron a un hombre de 30 años por un robo ocurrido en calle Los Olmos al 10.400. Una mujer de 51 años denunció que el sospechoso había forzado la puerta delantera izquierda de su Chevrolet Corsa blanco y sustraído una mochila y prendas de vestir.
Con los datos aportados, los agentes se dirigieron al domicilio señalado, donde localizaron al hombre junto con los elementos denunciados como robados. Al ser notificado del procedimiento, el sospechoso reaccionó de manera agresiva, insultó a los policías e intentó agredirlos físicamente. Finalmente, fue aprehendido y trasladado a la dependencia correspondiente.
Por otra parte, personal del Comando Radioeléctrico intervino en la Escuela 7 de Mayo, ubicada en avenida Peñaloza al 7200, tras un aviso de la Central de Emergencias 911 por la presencia de una persona ajena al establecimiento.
Los efectivos ingresaron junto con la vicedirectora y encontraron a un hombre de 27 años en el interior del edificio. Fue aprehendido y trasladado a una dependencia policial. No se constataron faltantes ni daños.
Finalmente, efectivos de la Comisaría Distrito 14 realizaron una requisa domiciliaria en una vivienda de calle Estrada Bello al 400, por disposición del fiscal en turno, para localizar una escopeta calibre 12. El procedimiento tuvo resultado positivo y el arma fue secuestrada, con intervención de la autoridad judicial correspondiente.