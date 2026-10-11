Procedimientos policiales

Persecución, choque en una zanja y resistencia a la autoridad en Santa Fe

El conductor de una Nissan Frontier intentó escapar de la Policía tras una persecución por distintos sectores de los barrios Las Flores y Los Naranjos. Terminó con la camioneta dentro de una zanja, abandonó el vehículo y quiso huir a pie, pero fue interceptado por los efectivos.